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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Окупант намагався збити дрон кинувши в нього автомат і рацію. ВIДЕО

Пілоти fpv бригади "Хижак" знищили російський наземний роботизований комплекс та окупантів-піхотинців на Торецькому напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант, помітив, що за ним женеться FPV. Кинув в нього автомат. Потім — рацію. Не попав. Як результат: "прощавай, Ваня". Паралельно по району працював Мавік, знімаючи, як росіяни намагаються втекти від скидів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біганина та переховування не врятували окупантів від зустрічі з дроном. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9212) Торецьк (539) дрони (5219) Бахмутський район (575) війна в Україні (5531)


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ну так, тільки треба брати штуки дві-три, більше брати не треба, бо все одно більше кинути не встигне. І антени поскручувати, бо заважають прицільно кидати.
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04.08.2025 19:04 Відповісти
Ці послуги, для московитів, від Мирної України, їм оплатив ******- прутень!!
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04.08.2025 18:55 Відповісти
гарна робота, дякую Хижакам..
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04.08.2025 19:02 Відповісти
 
 