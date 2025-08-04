Окупант намагався збити дрон кинувши в нього автомат і рацію. ВIДЕО
Пілоти fpv бригади "Хижак" знищили російський наземний роботизований комплекс та окупантів-піхотинців на Торецькому напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Окупант, помітив, що за ним женеться FPV. Кинув в нього автомат. Потім — рацію. Не попав. Як результат: "прощавай, Ваня". Паралельно по району працював Мавік, знімаючи, як росіяни намагаються втекти від скидів.
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Urs
показати весь коментар04.08.2025 19:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
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Ирина Александра
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