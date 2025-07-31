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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Біганина та переховування не врятували окупантів від зустрічі з дроном. ВIДЕО

FPV-дрони підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили двох російських окупантів, що намагались сховатися в руїнах.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Пілоти 414-ї бригади СБС знищили трьох окупантів в посадці на Донбасі. ВIДЕО

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дрони (5209) Сили безпілотних систем (174) 414 Птахи Мадяра (29)


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Психологічна разрядка від Мадяра. Шльопнули задохліка, красота. А вони вночі повбивають ракетами та шахедами наших цивільних.
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31.07.2025 19:27 Відповісти
А то не можна було бігати собі вдома, по тайзі? Конче треба було аж в Україні?
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31.07.2025 19:56 Відповісти
 
 