Біганина та переховування не врятували окупантів від зустрічі з дроном. ВIДЕО
FPV-дрони підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили двох російських окупантів, що намагались сховатися в руїнах.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар31.07.2025 19:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oresta Bartka
показати весь коментар31.07.2025 19:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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