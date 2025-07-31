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Бега и перепарышки не спасли оккупантов от встречи с дроном. ВИДЕО
FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили двух российских оккупантов, которые пытались спрятаться в руинах.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Андрій Лавриненко
показать весь комментарий31.07.2025 19:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Lex Lexton
показать весь комментарий31.07.2025 21:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oresta Bartka
показать весь комментарий31.07.2025 19:56 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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