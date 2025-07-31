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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Бега и перепарышки не спасли оккупантов от встречи с дроном. ВИДЕО

FPV-дроны подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили двух российских оккупантов, которые пытались спрятаться в руинах.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пилоты 414-й бригады СБС уничтожили трех оккупантов в посадке на Донбассе. ВИДЕО

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дроны (4369) Силы беспилотных систем (172) 414 Птахи Мадяра (29)


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Психологічна разрядка від Мадяра. Шльопнули задохліка, красота. А вони вночі повбивають ракетами та шахедами наших цивільних.
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31.07.2025 19:27 Ответить
а сказати, що хотіло?
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31.07.2025 21:23 Ответить
А то не можна було бігати собі вдома, по тайзі? Конче треба було аж в Україні?
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31.07.2025 19:56 Ответить
 
 