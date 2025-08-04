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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дрон с дистанционным подрывом дал прикурить оккупанту. ВИДЕО

Украинский дрон с дистанционным подрывом дал прикурить зазевавшемуся военнослужащему ВС РФ на Сиверском направлении фронта.

Кадры работы операторов дронов батальона беспилотных наземных комплексов К-2 опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Горящий оккупант корчится в кустах после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Автор: 

война (1428) дроны (4387)


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Український дрон з дистанційним підривом дав прикурити військовослужбовцю ЗС РФ, що зазівався на Сіверському напрямку фронту.

Буде знати, як зазіватись на Сіверському напрямку фронту!
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04.08.2025 22:30 Ответить
Куріння вбиває!
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04.08.2025 22:37 Ответить
здохла свинособака....
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04.08.2025 22:45 Ответить
Мертві бджоли не гудуть, хробаки - тим паче,

Я сьогодні ще живий, а москаль не скаче.

Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -

Всі отримали ляща і вже у пакетах.

(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН")
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04.08.2025 22:48 Ответить
слова класні, музика і виконання нікчемне.
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04.08.2025 23:00 Ответить
а мені фанк з роком заходить...
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04.08.2025 23:04 Ответить
 
 