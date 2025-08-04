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Дрон с дистанционным подрывом дал прикурить оккупанту. ВИДЕО
Украинский дрон с дистанционным подрывом дал прикурить зазевавшемуся военнослужащему ВС РФ на Сиверском направлении фронта.
Кадры работы операторов дронов батальона беспилотных наземных комплексов К-2 опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Буде знати, як зазіватись на Сіверському напрямку фронту!
Я сьогодні ще живий, а москаль не скаче.
Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -
Всі отримали ляща і вже у пакетах.
(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН")