УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5872 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
1 571 6

Дрон з дистанційним підривом дав прикурити окупанту. ВIДЕО

Український дрон з дистанційним підривом дав прикурити військовослужбовцю ЗС РФ, що зазівався на Сіверському напрямку фронту.

Кадри роботи операторів дронів батальйону безпілотних наземних комплексів К-2 опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Палаючий окупант корчиться у кущах після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Автор: 

війна (1457) дрони (5219)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Український дрон з дистанційним підривом дав прикурити військовослужбовцю ЗС РФ, що зазівався на Сіверському напрямку фронту.

Буде знати, як зазіватись на Сіверському напрямку фронту!
показати весь коментар
04.08.2025 22:30 Відповісти
Куріння вбиває!
показати весь коментар
04.08.2025 22:37 Відповісти
здохла свинособака....
показати весь коментар
04.08.2025 22:45 Відповісти
Мертві бджоли не гудуть, хробаки - тим паче,

Я сьогодні ще живий, а москаль не скаче.

Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -

Всі отримали ляща і вже у пакетах.

(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН")
показати весь коментар
04.08.2025 22:48 Відповісти
слова класні, музика і виконання нікчемне.
показати весь коментар
04.08.2025 23:00 Відповісти
а мені фанк з роком заходить...
показати весь коментар
04.08.2025 23:04 Відповісти
 
 