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Дрон з дистанційним підривом дав прикурити окупанту. ВIДЕО
Український дрон з дистанційним підривом дав прикурити військовослужбовцю ЗС РФ, що зазівався на Сіверському напрямку фронту.
Кадри роботи операторів дронів батальйону безпілотних наземних комплексів К-2 опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Буде знати, як зазіватись на Сіверському напрямку фронту!
Я сьогодні ще живий, а москаль не скаче.
Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -
Всі отримали ляща і вже у пакетах.
(з пісні https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 "армагеДРОН")