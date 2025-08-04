Дронари 5-й ОШБр сбросами уничтожили штурмовую группу оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и сбросами уничтожили штурмовую группу противника.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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Смерть московітам, з прутнем та матвієнчихою, старими!!