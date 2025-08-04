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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дронари 5-й ОШБр сбросами уничтожили штурмовую группу оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 5-й отдельной штурмовой бригады обнаружили и сбросами уничтожили штурмовую группу противника.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 5-й ОШБр атаковали наземный дрон, укрытие с пехотой и мотоциклиста на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4387) 5 ОШБр (131)


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це тому що натовпом лізуть. Йшли би групами по одному, то були би шанси.
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04.08.2025 23:27 Ответить
За надані Українцями послуги, для орків, прутень за них, розрахувався!
Смерть московітам, з прутнем та матвієнчихою, старими!!
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04.08.2025 23:28 Ответить
передивився тричі, жодної штурмової групи, за виключенням пузирів з триколорами не побачив. вражень чи знищень цих кульок теж. вчіться верифікації у "Мадяра".
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04.08.2025 23:43 Ответить
 
 