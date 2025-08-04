Дронарі 5-ї ОШБр скидами знищили штурмову групу окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів 5-ї окремої штурмової бригади виявили та скидами знищили штурмову групу противника.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Смерть московітам, з прутнем та матвієнчихою, старими!!