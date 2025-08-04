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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дронарі 5-ї ОШБр скидами знищили штурмову групу окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 5-ї окремої штурмової бригади виявили та скидами знищили штурмову групу противника.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр атакували наземний дрон, укриття з піхотою і мотоцикліста на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5219) 5 ОШБр (133)


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це тому що натовпом лізуть. Йшли би групами по одному, то були би шанси.
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04.08.2025 23:27 Відповісти
За надані Українцями послуги, для орків, прутень за них, розрахувався!
Смерть московітам, з прутнем та матвієнчихою, старими!!
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04.08.2025 23:28 Відповісти
передивився тричі, жодної штурмової групи, за виключенням пузирів з триколорами не побачив. вражень чи знищень цих кульок теж. вчіться верифікації у "Мадяра".
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04.08.2025 23:43 Відповісти
 
 