Дроны ликвидировали оккупанта, неосмотрительно покинувшего укрытие. ВИДЕО
Как только оккупант вышел из укрытия, FPV-дроны 414-й бригады СБС и смежники быстро ликвидировали врага.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
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