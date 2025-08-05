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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дроны ликвидировали оккупанта, неосмотрительно покинувшего укрытие. ВИДЕО

Как только оккупант вышел из укрытия, FPV-дроны 414-й бригады СБС и смежники быстро ликвидировали врага.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 414-й бригады СБС жгут автотехнику оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4387) 414 Птахи Мадяра (32)


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Кацап йшов до вітру. Не дали відлити перед смертю. Це порушення прав тварин.
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05.08.2025 00:06 Ответить
СВОлота утилізована.
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05.08.2025 00:14 Ответить
За чим московіт вдерся, до Мирних Хліборобів, те вони, йому і надали!!!
Смерть старим, - прутню з матвієнчихою!!
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05.08.2025 00:41 Ответить
Каzапи реальні орки.
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05.08.2025 00:42 Ответить
 
 