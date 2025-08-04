Дрони ліквідували окупанта, який необачно залишив укриття. ВIДЕО
Тільки-но окупант вийшов з укриття, як FPV-дрони 414-ї бригади СБС та суміжники швидко ліквідували ворога.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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Смерть старим, - прутню з матвієнчихою!!
Он яку картопельку виростили.
А тут наволоч прийшла і собою все загидила.