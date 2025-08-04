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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрони ліквідували окупанта, який необачно залишив укриття. ВIДЕО

Тільки-но окупант вийшов з укриття, як FPV-дрони 414-ї бригади СБС та суміжники швидко ліквідували ворога.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 414-ї бригади СБС палять автотехніку окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5219) 414 Птахи Мадяра (34)


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Кацап йшов до вітру. Не дали відлити перед смертю. Це порушення прав тварин.
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05.08.2025 00:06 Відповісти
мабуть пітєрський інтєлігент, філолог або історик якійсь. А вони срати під себе не можуть, бо це для них протиприродно.
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05.08.2025 01:55 Відповісти
СВОлота утилізована.
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05.08.2025 00:14 Відповісти
За чим московіт вдерся, до Мирних Хліборобів, те вони, йому і надали!!!
Смерть старим, - прутню з матвієнчихою!!
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05.08.2025 00:41 Відповісти
Каzапи реальні орки.
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05.08.2025 00:42 Відповісти
ОТ і ТБ не знав((( от би був обережним, 414-та цукерок би накидала...
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05.08.2025 01:21 Відповісти
А люди старались.
Он яку картопельку виростили.
А тут наволоч прийшла і собою все загидила.
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05.08.2025 02:10 Відповісти
 
 