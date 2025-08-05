Уничтожение техники оккупантов дронами 414-й бригады. ВИДЕО
FPV-дроны 414-й бригады СБС сожгли несколько единиц вражеской техники.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.
"Пилотам WORMBUSTERS тоже иногда надо потренироваться на технике врага! И технику отработали и боеприпасы проверили и технику сожгли!", - говорится в заметке.
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