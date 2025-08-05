Уничтожение техники оккупантов дронами 414-й бригады. ВИДЕО

FPV-дроны 414-й бригады СБС сожгли несколько единиц вражеской техники.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения WORMBUSTERS, информирует Цензор.НЕТ.

"Пилотам WORMBUSTERS тоже иногда надо потренироваться на технике врага! И технику отработали и боеприпасы проверили и технику сожгли!", - говорится в заметке.

Смотрите: Дронари 414-й бригады сожгли танк и 4 машины оккупантов. ВИДЕО