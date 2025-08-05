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Ураження техніки окупантів дронами 414-ї бригади. ВIДЕО

FPV-дрони 414-ї бригади СБС спалили кілька одиниць ворожої техніки.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.

"Пілотам WORMBUSTERS теж іноді треба потренуватися на техніці ворога! Й техніку відпрацювали й боєприпаси перевірили й техніку спалили!", - ідеться у дописі.

Дивіться: Дронарі 414-ї бригади спалили танк та 4 автівки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5235) 414 Птахи Мадяра (34)


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