Ураження техніки окупантів дронами 414-ї бригади. ВIДЕО
FPV-дрони 414-ї бригади СБС спалили кілька одиниць ворожої техніки.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу WORMBUSTERS, інформує Цензор.НЕТ.
"Пілотам WORMBUSTERS теж іноді треба потренуватися на техніці ворога! Й техніку відпрацювали й боєприпаси перевірили й техніку спалили!", - ідеться у дописі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль