Дронарі 414-ї бригади спалили танк та 4 автівки окупантів. ВIДЕО
Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили танк та 4 автівки російських окупантів.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
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