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Дронарі 414-ї бригади спалили танк та 4 автівки окупантів. ВIДЕО

Пілоти FPV підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади СБС знищили танк та 4 автівки російських окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

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