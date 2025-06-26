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Пілоти 414 бригади наздогнали окупантів на мотоциклі та спалили "буханку" з РЕБом. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS з 414 бригади СБС наздоганяють та знищують окупантів на мотобайках та палять мотоцикли. 

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Також спалена ворожа "буханка" з РЕБом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 414 бригади СБС спалили наземні роботизовані комплекси окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4997) 414 Птахи Мадяра (4)


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кто здесь реально в прибыли так это китайская экономика поставляя кацапам байки. А когда путлер в Украине угробит всю боездатную численность мужского населения кацапии, китайцы будут их баб чпокать
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27.06.2025 00:23 Відповісти
Не тільки Китайці..... на баб є охочих багато .... е слюшай не скажі так🤣🤣🤣
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27.06.2025 02:30 Відповісти
 
 