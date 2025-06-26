Пілоти 414 бригади наздогнали окупантів на мотоциклі та спалили "буханку" з РЕБом. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів підрозділу WORMBUSTERS з 414 бригади СБС наздоганяють та знищують окупантів на мотобайках та палять мотоцикли.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Також спалена ворожа "буханка" з РЕБом.
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Alex Alex #601302
показати весь коментар27.06.2025 00:23 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар27.06.2025 02:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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