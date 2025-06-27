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Пилоты 414-й бригады догнали оккупантов на мотоцикле и сожгли "буханку" с РЭБ. ВИДЕО
Пилоты FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS из 414 бригады СБС догоняют и уничтожают оккупантов на мотобайках и жгут мотоциклы.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Также сожжена вражеская "буханка" с РЭБом.
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Alex Alex #601302
показать весь комментарий27.06.2025 00:23 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Oleksii Pilevych #582021
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Олександр Прокопов #585177
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Семен горбунков #575581
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Qq Qqq #455433
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