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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Пилоты 414-й бригады догнали оккупантов на мотоцикле и сожгли "буханку" с РЭБ. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов подразделения WORMBUSTERS из 414 бригады СБС догоняют и уничтожают оккупантов на мотобайках и жгут мотоциклы.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Также сожжена вражеская "буханка" с РЭБом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари 414 бригады СБС сожгли наземные роботизированные комплексы оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4189) 414 Птахи Мадяра (5)


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кто здесь реально в прибыли так это китайская экономика поставляя кацапам байки. А когда путлер в Украине угробит всю боездатную численность мужского населения кацапии, китайцы будут их баб чпокать
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27.06.2025 00:23 Ответить
Не тільки Китайці..... на баб є охочих багато .... е слюшай не скажі так🤣🤣🤣
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27.06.2025 02:30 Ответить
а вы видели тех баб?
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27.06.2025 10:37 Ответить
Хочеться запитати:"-Чому в заставці вормбастерів спалений БТР 4 Буцефал?"Це не круто рекламувати власну спалену техніку.Можливо вони вбачають в цьому якусь потаємну суть?Хто зна.
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27.06.2025 08:19 Ответить
Так, схоже на те. Проє...ли.
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27.06.2025 09:19 Ответить
 
 