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Дронари 414-й бригады сожгли танк и 4 машины оккупантов. ВИДЕО

Пилоты FPV подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады СБС уничтожили танк и 4 машины российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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