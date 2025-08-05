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Скид с дрона закончил велопрогулку оккупанта Донетчиной. ВИДЕО
Аэроразведка 5 ОЗСП "ОМЕГА" отработала по вражескому пехотинцу, который передвигался на велосипеде.
Соответствующее видео опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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ОсвальдКоблпот #588757
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Василь Довганенко #609187
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Yriii Yriii #538882
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