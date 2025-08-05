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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Скид с дрона закончил велопрогулку оккупанта Донетчиной. ВИДЕО

Аэроразведка 5 ОЗСП "ОМЕГА" отработала по вражескому пехотинцу, который передвигался на велосипеде.

Соответствующее видео опубликовано на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Оккупант сгорел среди поля после попадания дрона. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4401) война в Украине (5523)


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Велогонка на краденому велосипеді на той світ. Просто чудово москалик родіна тєбя нє забудєт.
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05.08.2025 19:20 Ответить
Приїхав.
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05.08.2025 19:22 Ответить
круті підалі пока не далі
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05.08.2025 19:22 Ответить
крутіл підалі пока не далі
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05.08.2025 19:30 Ответить
выдадут костыли и опять отправят воевать за чемодан *****
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05.08.2025 19:25 Ответить
15 000 авто щодня гоцають Кримським мостом. Спиніть це, балаболи зелені, малюки та буданови.
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05.08.2025 19:32 Ответить
Година? Збір. Бухають.
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05.08.2025 19:36 Ответить
Упав і ?
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05.08.2025 19:32 Ответить
ЗСУ стає відосами. "Так главный приказал".
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05.08.2025 19:35 Ответить
 
 