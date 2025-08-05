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Скид з дрона закінчив велопрогулянку окупанта Донбасом. ВIДЕО
Аеророзвідка 5 ОЗСП "ОМЕГА" відпрацювала по ворожому піхотинцю, який пересувався на велосипеді.
Відповідне відео опубліковано на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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ОсвальдКоблпот #588757
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Василь Довганенко #609187
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Yriii Yriii #538882
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Псамметих II
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