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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Скид з дрона закінчив велопрогулянку окупанта Донбасом. ВIДЕО

Аеророзвідка 5 ОЗСП "ОМЕГА" відпрацювала по ворожому піхотинцю, який пересувався на велосипеді.

Відповідне відео опубліковано на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Окупант згорів серед поля після влучання дрона. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5235) війна в Україні (5560)


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Велогонка на краденому велосипеді на той світ. Просто чудово москалик родіна тєбя нє забудєт.
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05.08.2025 19:20 Відповісти
Приїхав.
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05.08.2025 19:22 Відповісти
круті підалі пока не далі
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05.08.2025 19:22 Відповісти
крутіл підалі пока не далі
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05.08.2025 19:30 Відповісти
выдадут костыли и опять отправят воевать за чемодан *****
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05.08.2025 19:25 Відповісти
15 000 авто щодня гоцають Кримським мостом. Спиніть це, балаболи зелені, малюки та буданови.
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05.08.2025 19:32 Відповісти
Година? Збір. Бухають.
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05.08.2025 19:36 Відповісти
Упав і ?
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05.08.2025 19:32 Відповісти
ЗСУ стає відосами. "Так главный приказал".
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05.08.2025 19:35 Відповісти
 
 