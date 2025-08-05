Дрон взрывается после удара от российского оккупанта. ВИДЕО

На Северском направлении фронта российский "гений" метким ударом дубинки уничтожил украинский дрон-камикадзе и себя вместе с ним.

Кадры аэробомберов батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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