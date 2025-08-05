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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дрон взрывается после удара от российского оккупанта. ВИДЕО

На Северском направлении фронта российский "гений" метким ударом дубинки уничтожил украинский дрон-камикадзе и себя вместе с ним.

Кадры аэробомберов батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яркая детонация боекомплекта вражеского танка на Северском направлении. ВИДЕО

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война (1431) 54 отдельная мехбригада (186) дроны (4401)


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Папал..
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05.08.2025 20:02 Ответить
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05.08.2025 20:04 Ответить
Ванька, а ти не міг отак сибірських ворон бити у Сиктивкарі? Ну от нафіга тобі оце дурне полювання за українськими дронами?!
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05.08.2025 20:17 Ответить
Послуги, від Українців для орків, оплачені їх *******!
Армія! Мова! Віра!!!
Слава Україні!
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05.08.2025 20:17 Ответить
 
 