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Дрон взрывается после удара от российского оккупанта. ВИДЕО
На Северском направлении фронта российский "гений" метким ударом дубинки уничтожил украинский дрон-камикадзе и себя вместе с ним.
Кадры аэробомберов батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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