Дрон вибухає після удару від російського окупанта. ВIДЕО

На Сіверському напрямку фронту російський "геній" влучним ударом дрючка знищив український дрон-камікадзе і себе разом з ним.

Кадри аеробомберів батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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