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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дрон вибухає після удару від російського окупанта. ВIДЕО

На Сіверському напрямку фронту російський "геній" влучним ударом дрючка знищив український дрон-камікадзе і себе разом з ним.

Кадри аеробомберів батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Яскрава детонація боєкомплекту ворожого танку на Сіверському напрямку. ВIДЕО

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війна (1459) 54 окрема бригада (182) дрони (5235)


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Папал..
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05.08.2025 20:02 Відповісти
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05.08.2025 20:04 Відповісти
Ванька, а ти не міг отак сибірських ворон бити у Сиктивкарі? Ну от нафіга тобі оце дурне полювання за українськими дронами?!
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05.08.2025 20:17 Відповісти
Послуги, від Українців для орків, оплачені їх *******!
Армія! Мова! Віра!!!
Слава Україні!
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05.08.2025 20:17 Відповісти
 
 