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Дрон вибухає після удару від російського окупанта. ВIДЕО
На Сіверському напрямку фронту російський "геній" влучним ударом дрючка знищив український дрон-камікадзе і себе разом з ним.
Кадри аеробомберів батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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