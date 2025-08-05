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Новости Видео Обращение Зеленского
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Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну, работаем ради этого, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне "начали считаться с угрозой более жестких санкций".

Как передает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня говорил с президентом Трампом. Самое главное - об окончании войны. Он очень хорошо информирован: он знает о российских ударах, знает о ситуации на фронте, о том, что россияне сейчас пытаются сделать удары более интенсивными.

Мы в Украине полностью поддерживаем американское предложение немедленного прекращения огня. Мы уже много разных форматов пробовали, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства. Мы говорили и предлагали России тишину в небе - отсутствие таких ударов ракет и дронов и вообще по гражданской инфраструктуре, и конкретно отсутствие ударов по энергетике. Все это нарушалось россиянами. Причем очень цинично. Даже когда они не били "Шахедами", они били просто по энергетическому оборудованию, по трансформаторам. И ни одного дня они не прекращали террор против гражданских, ни одного дня они не давали реальной полной тишины на фронте. И первопричиной войны является лишь желание россиян контролировать жизнь соседей, покорять соседей, убивать соседей. Если бы не это, войны бы не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поговорил с Рютте: Есть хорошие предложения для увеличения поддержки Украины

Очень важно, что в Москве начали учитывать давление мира - на давление Соединенных Штатов Америки, на угрозу более жестких санкций за войну. И действительно один из ключевых санкционных треков - против российской нефти. Чтобы Россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну. Работаем ради этого, и я благодарен всем в мире, кто поддерживает", - рассказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21443) обращение (792)


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Топ комментарии
+10
Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн тонн роснафти , певно , для того аби в кацапів швидше гроші закінчились ?
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05.08.2025 21:21 Ответить
+6
Не знаю, як там з "закінченням грошей" в рф, а ось над закінченням грошей в Україні, ви дуже добре працюєте...
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05.08.2025 21:23 Ответить
+5
На цензорі дуже багато зеленського. Складається враження, що світ клином на ньому зійшовся.
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05.08.2025 21:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
На цензорі дуже багато зеленського. Складається враження, що світ клином на ньому зійшовся.
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05.08.2025 21:21 Ответить
Боневтіка Потужно-Брехливого найбільше на марафоні і всі помийки тільки і ним забиті, то що має писати "Цензор"? Щось витдумувати? Іншого немає.
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05.08.2025 21:33 Ответить
Іншого прє"Зє"дєнта у Цензора для нас нема...
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05.08.2025 21:39 Ответить
Так це ж форум .! Він створений для - побалакать на різні теми . А тема Зелі одна й найобговорюваніших в українських соцмережах , не лише на Цензорі .
Редакція ЦН такі теми навмисно підбирає .
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05.08.2025 21:41 Ответить
Не гнобіть його, дайте попрацювати йому, БОЩЕНЕВТІК...
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05.08.2025 21:43 Ответить
"...працюємо заради цього, -Зеленський..." Дякуємо за працю, ти вже допрацювався, будував дороги для танків путіна так наполегливо , що в очі йому не встиг заглянути....... Тепер потужно попрацював щоб захистити кумів, співвласників помойки 95 від криміналу. Ще раз вдячні тепер напиши заяву на відставку генерал Григорій Омельченко проконсультує і пояснить що так буде краще.
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05.08.2025 22:01 Ответить
працюєш на компанію в чорних капелюхах під проводом коломойського і на оманські договорняки.
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05.08.2025 22:11 Ответить
Чтобы параша закончила войну, мааацква должна выглядеть как тысяча Хиросим 80 лет назад.
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05.08.2025 21:21 Ответить
Півросії саме так і виглядає.
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05.08.2025 21:59 Ответить
Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн тонн роснафти , певно , для того аби в кацапів швидше гроші закінчились ?
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05.08.2025 21:21 Ответить
Це прокачка згідно таємної оборудки "нафта в обмін на зброю, амуніцію та снаряди".
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05.08.2025 21:43 Ответить
ну щоб в рашки закінчились скоріше гроші потрібно всіх слуг в вєрховний савєт відправити. ви це швидко організуєте. чернишова або міндіча головними поставити.
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05.08.2025 21:21 Ответить
Не знаю, як там з "закінченням грошей" в рф, а ось над закінченням грошей в Україні, ви дуже добре працюєте...
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05.08.2025 21:23 Ответить
ВСИХ ГРОШЕЙ НЕ ВКРАДЕШ
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05.08.2025 21:25 Ответить
Розповсюджена помилка.
Досвід багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки, та, на жаль, України свідчить, що можна.
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05.08.2025 21:51 Ответить
Геть мудака обкуреного!
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05.08.2025 21:26 Ответить
В тебе вони вже починають закінчуватися.
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05.08.2025 21:28 Ответить
кончєний зе!поц!!!
українцям не потрібен справедливий мир!
українцям потрібна перемога!!!
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05.08.2025 21:29 Ответить
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05.08.2025 21:29 Ответить
какая глубокая мысль. Мы бы сами и не догодались!
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05.08.2025 21:36 Ответить
ага, це як в них закінчаться танки і вони не будуть атакувати. рузкій не буде геноцидити тільки якщо здохне. А над цим ми не працюємо сильно.
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05.08.2025 21:30 Ответить
А я думав, що потрібно всі бюджетні гроші витратити на будівництво доріг, знищити мінні поля і відвести наші війська в чисте поле? А ще знищити ракетні програми "Бариги". Де нам довгі і товсті "Нептуни"? Де 3000 балістики??? Ще потрібно збільшити фінансування марафону і російськомовного Фрідом.
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05.08.2025 21:30 Ответить
Ти, ЗЕлена брехлива курва, цілодобово працюєш зі своїми Єрмаками-Міндічами-Чернишовими, щоб гроші закінчилися у України.
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05.08.2025 21:34 Ответить
Більше зброї - гроші в них не закінчаться - може стати менше
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05.08.2025 21:36 Ответить
Цікаво запитати у Трампа: чи говорив він сьогодні з чоловіком ,який видає себе за президента України?
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05.08.2025 21:36 Ответить
Не менше цікаво спитати у Трампа, чи він пам'ятає, що казав під час тієї розмови.
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05.08.2025 21:55 Ответить
Саме так! А ще краще спитати обох.
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05.08.2025 21:59 Ответить
І привселюдно.
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05.08.2025 22:07 Ответить
Потужна новина місяця, у них вся таблиця Менделєєва, ти мабуть нюхнув просроченого щось.
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05.08.2025 21:38 Ответить
Якби слуги урода знайшли спосіб мародерити в бюджеті вигрібухи, то напевно б вже гроші в них закінчилися.
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05.08.2025 21:38 Ответить
Коли в неї закінчаться гроші, вона почне сипатися, і знову запалає кавказ, і херой ослодон почне стане підаром звичайним, немає бабла, немає лояльності, хвойди вони такі, безплатно смоктати не хотят!
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05.08.2025 21:39 Ответить
Я правильно розумію, що Україна перша побіжить на мир? Бо в неї діра в 40 млрд. $
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05.08.2025 21:45 Ответить
А хто там зараз транспортує кацапську нафту по українському трубопроводу в Угорщіну і Словакію зєлєнскій не сказав? Нє? Хоча це ж не на його голову летять шахеди і балістика, зібрані кацапами на ці гроші
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05.08.2025 21:49 Ответить
Довб"*** ! Щоб закінчилась війна треба зеркальна відповідь кацапам..А ти **** жидівська дієш за принципом: вдарили по правій щоці підстав ліву! Тільки щоку ти гнида зрадницька не свою підставляєш, а простих українців...
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05.08.2025 21:50 Ответить
- Сара, я з Миколою біля шинку побився!
- І хто кого здолав?
- Звісно, я його! Бо він мене голоблею де-не-де, де-не-де, а я його ярмолкою раз коло разу, раз коло разу!
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05.08.2025 22:05 Ответить
БРЕШЕ!
Поки він та його 5-6 менеджерів "працюють", на те, що би в Україні скоріше закінчилися гроші!
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05.08.2025 21:51 Ответить
А є якісь попередні результати зниження російських доходів?
Може стало менше летіти шахедів чи ракет? Чи за контракт вже не платять стільки? Ну хоча б кацапи стали менше їсти? Ні? А де тоді зменшення?
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05.08.2025 21:55 Ответить
Потрібна балістика по Москві, урод зелений..
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05.08.2025 21:59 Ответить
В принципі, логічно. Бо сподіватися, що людські втрати зупинять того, хто прийшов до влади, підриваючи будинки зі своїми громадянами, зміцнився при владі, потруївши своїх громадян у Норд-Ості, та розстрілявши з танку в Беслані - марна справа.
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05.08.2025 22:02 Ответить
С такой "работой" с помощью твоих слуг и офигенных менеджеров скорее у нас закончатся деньги.
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05.08.2025 22:02 Ответить
В росії своїх "працівників" вистачає, але гроші на війну так і не закінчуються і не закінчаться в найближчому майбутньому.
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05.08.2025 22:05 Ответить
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!
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05.08.2025 22:09 Ответить
Дурак думкою багатіє.Чого тільки в нього не було: формула миру,план перемоги,працює на виготовлення дронів,балістики,дронів-перехоплювачіа.Всього не перечислиш.Плив,плив,в на березі всрався.
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05.08.2025 22:09 Ответить
Мир буде тоді, коли ми на обстріли розпочнемо завдавати удари у відповідь по москві.
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05.08.2025 22:13 Ответить
"Ми пахалі,я і трактар "(зєльц найважливіший)
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05.08.2025 22:15 Ответить
то воно в очі, чи ще кудись заглядало, то закликало "пєрєстать стрєлять", то створювало безглуздо потужні плани, а тепер виявляється треба щоб просто не було грошей...! Так це тому воно так краде до нестями..., але у нас!!!
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05.08.2025 22:19 Ответить
 
 