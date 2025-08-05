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Новости Разговор Зеленского с Рютте
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Зеленский поговорил с Рютте: Есть хорошие предложения для увеличения поддержки Украины

Зеленский и Рютте провели беседу 5 августа: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров - членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это", - отметил Зеленский.

Рютте также рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.

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Президент Украины проинформировал Рютте о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые Россия обстреливает интенсивнее, о ситуации на фронте и потребности наших воинов.

"Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать", - добавил Зеленский.

Также читайте: НАТО будет координировать регулярные поставки оружия в Украину, - AP

Автор: 

Зеленский Владимир (21443) НАТО (10240) помощь (8045) Рютте Марк (444)


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Топ комментарии
+4
Все хорошо, прекрасная маркиза
Все хорошо, как никогда...
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05.08.2025 20:25 Ответить
+3
Допомоги, для України від Західних Паринерів, було б значно більше, але ж оті, «потужні», з опу, з КМУ, з ВРУ, з РНБОУ, на митниці, у податковій, МСЕК, та ще сотні отаких, як міндіч, клименко, чернишов, шурма…, гризуть, як зерно вагонами, у 2019 році, з ДержРезерву!!!
Зеленський, і лобика морщив, і «незламно» отак, на них очима лупав…
А ніяких змін, генпрокурори, на 💯% свої, можуть це засвідчити, аж із-за кордону!
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05.08.2025 20:28 Ответить
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Все хорошо, прекрасная маркиза
Все хорошо, как никогда...
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05.08.2025 20:25 Ответить
Допомоги, для України від Західних Паринерів, було б значно більше, але ж оті, «потужні», з опу, з КМУ, з ВРУ, з РНБОУ, на митниці, у податковій, МСЕК, та ще сотні отаких, як міндіч, клименко, чернишов, шурма…, гризуть, як зерно вагонами, у 2019 році, з ДержРезерву!!!
Зеленський, і лобика морщив, і «незламно» отак, на них очима лупав…
А ніяких змін, генпрокурори, на 💯% свої, можуть це засвідчити, аж із-за кордону!
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05.08.2025 20:28 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ...
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05.08.2025 20:44 Ответить
Рютте все знає про Оман...
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05.08.2025 20:46 Ответить
"Погови" со мною, мама. Об чім не будь, поговорі...
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05.08.2025 20:56 Ответить
Потужно поговорив , недописали , найсяючий обідиться
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05.08.2025 20:56 Ответить
постійна зелена "хорошо" 3,14здьож з 2019 року не привела Україну і її народ до нічого хорошого.Сотні тисяч вбитих,мільйони покинули Україну на завжди,розруха і бідність,та стадо голодних грабіжників при владі.
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05.08.2025 21:04 Ответить
 
 