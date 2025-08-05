Зеленский поговорил с Рютте: Есть хорошие предложения для увеличения поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 августа, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"За два дня имеем уже более миллиарда долларов от наших европейских партнеров - членов НАТО на закупку американского оружия. Это свидетельство того, что NSATU работает, а решение Гаагского саммита Альянса реализуется. Поблагодарил Марка за это", - отметил Зеленский.
Рютте также рассказал о работе с другими странами, которые тоже готовы присоединиться к этой инициативе.
Президент Украины проинформировал Рютте о ситуации в Харькове и других украинских городах, которые Россия обстреливает интенсивнее, о ситуации на фронте и потребности наших воинов.
"Обсудили также дипломатическую работу с партнерами для увеличения сотрудничества и поддержки Украины. Есть хорошие предложения. Будем реализовывать", - добавил Зеленский.
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Зеленський, і лобика морщив, і «незламно» отак, на них очима лупав…
А ніяких змін, генпрокурори, на 💯% свої, можуть це засвідчити, аж із-за кордону!