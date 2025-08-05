Зеленський поговорив із Рютте: Є хороші пропозиції для збільшення підтримки України

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це", - зазначив Зеленський.

Рютте також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.

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Президент України проінформував Рютте про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше, про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів.

"Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", - додав Зеленський.

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