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Новини Розмова Зеленського з Рютте
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Зеленський поговорив із Рютте: Є хороші пропозиції для збільшення підтримки України

Зеленський і Рютте провели розмову 5 серпня: деталі

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це", - зазначив Зеленський. 

Рютте також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.

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Президент України проінформував Рютте про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше, про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів.

"Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", - додав Зеленський.

Також читайте: НАТО координуватиме регулярні поставки зброї до України, - AP

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) НАТО (6708) допомога (8644) Рютте Марк (487)


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Топ коментарі
+4
Все хорошо, прекрасная маркиза
Все хорошо, как никогда...
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05.08.2025 20:25 Відповісти
+3
Допомоги, для України від Західних Паринерів, було б значно більше, але ж оті, «потужні», з опу, з КМУ, з ВРУ, з РНБОУ, на митниці, у податковій, МСЕК, та ще сотні отаких, як міндіч, клименко, чернишов, шурма…, гризуть, як зерно вагонами, у 2019 році, з ДержРезерву!!!
Зеленський, і лобика морщив, і «незламно» отак, на них очима лупав…
А ніяких змін, генпрокурори, на 💯% свої, можуть це засвідчити, аж із-за кордону!
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05.08.2025 20:28 Відповісти
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Все хорошо, прекрасная маркиза
Все хорошо, как никогда...
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05.08.2025 20:25 Відповісти
Допомоги, для України від Західних Паринерів, було б значно більше, але ж оті, «потужні», з опу, з КМУ, з ВРУ, з РНБОУ, на митниці, у податковій, МСЕК, та ще сотні отаких, як міндіч, клименко, чернишов, шурма…, гризуть, як зерно вагонами, у 2019 році, з ДержРезерву!!!
Зеленський, і лобика морщив, і «незламно» отак, на них очима лупав…
А ніяких змін, генпрокурори, на 💯% свої, можуть це засвідчити, аж із-за кордону!
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05.08.2025 20:28 Відповісти
ЦЕ ПОТУЖНА ПОТУЖНІСТЬ...
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05.08.2025 20:44 Відповісти
Рютте все знає про Оман...
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05.08.2025 20:46 Відповісти
"Погови" со мною, мама. Об чім не будь, поговорі...
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05.08.2025 20:56 Відповісти
Потужно поговорив , недописали , найсяючий обідиться
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05.08.2025 20:56 Відповісти
постійна зелена "хорошо" 3,14здьож з 2019 року не привела Україну і її народ до нічого хорошого.Сотні тисяч вбитих,мільйони покинули Україну на завжди,розруха і бідність,та стадо голодних грабіжників при владі.
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05.08.2025 21:04 Відповісти
 
 