Зеленський поговорив із Рютте: Є хороші пропозиції для збільшення підтримки України
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 5 серпня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це", - зазначив Зеленський.
Рютте також розповів про роботу з іншими країнами, які теж готові долучитися до цієї ініціативи.
Президент України проінформував Рютте про ситуацію в Харкові та інших українських містах, які Росія обстрілює інтенсивніше, про ситуацію на фронті та потреби наших воїнів.
"Обговорили також дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки України. Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", - додав Зеленський.
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Зеленський, і лобика морщив, і «незламно» отак, на них очима лупав…
А ніяких змін, генпрокурори, на 💯% свої, можуть це засвідчити, аж із-за кордону!