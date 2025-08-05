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Новини Відео Звернення Зеленського
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Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну, працюємо заради цього, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "почали зважати на загрозу більш жорстких санкцій".

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні говорив із Президентом Трампом. Найголовніше – про закінчення війни. Він дуже добре поінформований: він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними.

Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивства. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі – відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били "шахедами", вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних, жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це, війни би не було.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський поговорив із Рютте: Є хороші пропозиції для збільшення підтримки України

Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу – на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує", - розповів президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24973) звернення (648)


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Топ коментарі
+12
Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн тонн роснафти , певно , для того аби в кацапів швидше гроші закінчились ?
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05.08.2025 21:21 Відповісти
+8
Не знаю, як там з "закінченням грошей" в рф, а ось над закінченням грошей в Україні, ви дуже добре працюєте...
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05.08.2025 21:23 Відповісти
+6
На цензорі дуже багато зеленського. Складається враження, що світ клином на ньому зійшовся.
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05.08.2025 21:21 Відповісти
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На цензорі дуже багато зеленського. Складається враження, що світ клином на ньому зійшовся.
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05.08.2025 21:21 Відповісти
Боневтіка Потужно-Брехливого найбільше на марафоні і всі помийки тільки і ним забиті, то що має писати "Цензор"? Щось витдумувати? Іншого немає.
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05.08.2025 21:33 Відповісти
Іншого прє"Зє"дєнта у Цензора для нас нема...
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05.08.2025 21:39 Відповісти
Так це ж форум .! Він створений для - побалакать на різні теми . А тема Зелі одна й найобговорюваніших в українських соцмережах , не лише на Цензорі .
Редакція ЦН такі теми навмисно підбирає .
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05.08.2025 21:41 Відповісти
Не гнобіть його, дайте попрацювати йому, БОЩЕНЕВТІК...
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05.08.2025 21:43 Відповісти
"...працюємо заради цього, -Зеленський..." Дякуємо за працю, ти вже допрацювався, будував дороги для танків путіна так наполегливо , що в очі йому не встиг заглянути....... Тепер потужно попрацював щоб захистити кумів, співвласників помойки 95 від криміналу. Ще раз вдячні тепер напиши заяву на відставку генерал Григорій Омельченко проконсультує і пояснить що так буде краще.
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05.08.2025 22:01 Відповісти
працюєш на компанію в чорних капелюхах під проводом коломойського і на оманські договорняки.
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05.08.2025 22:11 Відповісти
Чтобы параша закончила войну, мааацква должна выглядеть как тысяча Хиросим 80 лет назад.
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05.08.2025 21:21 Відповісти
Півросії саме так і виглядає.
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05.08.2025 21:59 Відповісти
Україна протягом 2024 року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн тонн роснафти , певно , для того аби в кацапів швидше гроші закінчились ?
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05.08.2025 21:21 Відповісти
Це прокачка згідно таємної оборудки "нафта в обмін на зброю, амуніцію та снаряди".
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05.08.2025 21:43 Відповісти
параша нам нічого не постачає з моменту закінчення наступу кінця 22.
а ні, ще трохи у курській губернії техніки залишили.
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05.08.2025 22:29 Відповісти
ну щоб в рашки закінчились скоріше гроші потрібно всіх слуг в вєрховний савєт відправити. ви це швидко організуєте. чернишова або міндіча головними поставити.
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05.08.2025 21:21 Відповісти
Не знаю, як там з "закінченням грошей" в рф, а ось над закінченням грошей в Україні, ви дуже добре працюєте...
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05.08.2025 21:23 Відповісти
ВСИХ ГРОШЕЙ НЕ ВКРАДЕШ
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05.08.2025 21:25 Відповісти
Розповсюджена помилка.
Досвід багатьох країн Африки, Азії, Латинської Америки, та, на жаль, України свідчить, що можна.
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05.08.2025 21:51 Відповісти
Геть мудака обкуреного!
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05.08.2025 21:26 Відповісти
В тебе вони вже починають закінчуватися.
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05.08.2025 21:28 Відповісти
кончєний зе!поц!!!
українцям не потрібен справедливий мир!
українцям потрібна перемога!!!
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05.08.2025 21:29 Відповісти
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05.08.2025 21:29 Відповісти
какая глубокая мысль. Мы бы сами и не догодались!
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05.08.2025 21:36 Відповісти
ага, це як в них закінчаться танки і вони не будуть атакувати. рузкій не буде геноцидити тільки якщо здохне. А над цим ми не працюємо сильно.
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05.08.2025 21:30 Відповісти
А я думав, що потрібно всі бюджетні гроші витратити на будівництво доріг, знищити мінні поля і відвести наші війська в чисте поле? А ще знищити ракетні програми "Бариги". Де нам довгі і товсті "Нептуни"? Де 3000 балістики??? Ще потрібно збільшити фінансування марафону і російськомовного Фрідом.
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05.08.2025 21:30 Відповісти
Ти, ЗЕлена брехлива курва, цілодобово працюєш зі своїми Єрмаками-Міндічами-Чернишовими, щоб гроші закінчилися у України.
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05.08.2025 21:34 Відповісти
Більше зброї - гроші в них не закінчаться - може стати менше
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05.08.2025 21:36 Відповісти
Цікаво запитати у Трампа: чи говорив він сьогодні з чоловіком ,який видає себе за президента України?
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05.08.2025 21:36 Відповісти
Не менше цікаво спитати у Трампа, чи він пам'ятає, що казав під час тієї розмови.
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05.08.2025 21:55 Відповісти
Саме так! А ще краще спитати обох.
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05.08.2025 21:59 Відповісти
І привселюдно.
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05.08.2025 22:07 Відповісти
Потужна новина місяця, у них вся таблиця Менделєєва, ти мабуть нюхнув просроченого щось.
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05.08.2025 21:38 Відповісти
Якби слуги урода знайшли спосіб мародерити в бюджеті вигрібухи, то напевно б вже гроші в них закінчилися.
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05.08.2025 21:38 Відповісти
Коли в неї закінчаться гроші, вона почне сипатися, і знову запалає кавказ, і херой ослодон почне стане підаром звичайним, немає бабла, немає лояльності, хвойди вони такі, безплатно смоктати не хотят!
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05.08.2025 21:39 Відповісти
Я правильно розумію, що Україна перша побіжить на мир? Бо в неї діра в 40 млрд. $
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05.08.2025 21:45 Відповісти
А хто там зараз транспортує кацапську нафту по українському трубопроводу в Угорщіну і Словакію зєлєнскій не сказав? Нє? Хоча це ж не на його голову летять шахеди і балістика, зібрані кацапами на ці гроші
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05.08.2025 21:49 Відповісти
Довб"*** ! Щоб закінчилась війна треба зеркальна відповідь кацапам..А ти **** жидівська дієш за принципом: вдарили по правій щоці підстав ліву! Тільки щоку ти гнида зрадницька не свою підставляєш, а простих українців...
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05.08.2025 21:50 Відповісти
- Сара, я з Миколою біля шинку побився!
- І хто кого здолав?
- Звісно, я його! Бо він мене голоблею де-не-де, де-не-де, а я його ярмолкою раз коло разу, раз коло разу!
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05.08.2025 22:05 Відповісти
БРЕШЕ!
Поки він та його 5-6 менеджерів "працюють", на те, що би в Україні скоріше закінчилися гроші!
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05.08.2025 21:51 Відповісти
А є якісь попередні результати зниження російських доходів?
Може стало менше летіти шахедів чи ракет? Чи за контракт вже не платять стільки? Ну хоча б кацапи стали менше їсти? Ні? А де тоді зменшення?
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05.08.2025 21:55 Відповісти
Потрібна балістика по Москві, урод зелений..
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05.08.2025 21:59 Відповісти
В принципі, логічно. Бо сподіватися, що людські втрати зупинять того, хто прийшов до влади, підриваючи будинки зі своїми громадянами, зміцнився при владі, потруївши своїх громадян у Норд-Ості, та розстрілявши з танку в Беслані - марна справа.
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05.08.2025 22:02 Відповісти
С такой "работой" с помощью твоих слуг и офигенных менеджеров скорее у нас закончатся деньги.
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05.08.2025 22:02 Відповісти
В росії своїх "працівників" вистачає, але гроші на війну так і не закінчуються і не закінчаться в найближчому майбутньому.
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05.08.2025 22:05 Відповісти
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!
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05.08.2025 22:09 Відповісти
Дурак думкою багатіє.Чого тільки в нього не було: формула миру,план перемоги,працює на виготовлення дронів,балістики,дронів-перехоплювачіа.Всього не перечислиш.Плив,плив,в на березі всрався.
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05.08.2025 22:09 Відповісти
Мир буде тоді, коли ми на обстріли розпочнемо завдавати удари у відповідь по москві.
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05.08.2025 22:13 Відповісти
"Ми пахалі,я і трактар "(зєльц найважливіший)
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05.08.2025 22:15 Відповісти
то воно в очі, чи ще кудись заглядало, то закликало "пєрєстать стрєлять", то створювало безглуздо потужні плани, а тепер виявляється треба щоб просто не було грошей...! Так це тому воно так краде до нестями..., але у нас!!!
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05.08.2025 22:19 Відповісти
 
 