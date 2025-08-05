Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну, працюємо заради цього, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни "почали зважати на загрозу більш жорстких санкцій".

Як передає Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні говорив із Президентом Трампом. Найголовніше – про закінчення війни. Він дуже добре поінформований: він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними.

Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивства. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі – відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били "шахедами", вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних, жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це, війни би не було.

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Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу – на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує", - розповів президент.