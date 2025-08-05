Пограничники уничтожили на Сумщине 5 разведывательных БПЛА врага - Supercam и Zala. ВИДЕО
В небе Сумщины пограничники "Сталевого кордону" уничтожили разведывательные БпЛА врага - три Supercam и две Zala.
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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