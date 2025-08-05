Прикордонники знищили на Сумщині 5 розвідувальних БпЛА ворога - Supercam і Zala. ВIДЕО
У небі Сумщини прикордонники "Сталевого кордону" знищили розвідувальні БпЛА ворога - три Supercam і дві Zala.
Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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