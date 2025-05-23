Прикордонники знищили пункт управління ворожої РЕБ "Диабазол" на Харківщині. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу БпЛА "Фенікс" уразили на Харківщині пункт управління комплексом РЕБ Р330М1П "Диабазол".
Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також знищено 22 одиниці автотехніки окупантів, бронеавтомобіль, гаубицю Д-30 і ворожий склад ПММ.
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MrStepanovM
показати весь коментар23.05.2025 18:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Герхард
показати весь коментар23.05.2025 18:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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