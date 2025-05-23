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Прикордонники знищили пункт управління ворожої РЕБ "Диабазол" на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу БпЛА "Фенікс" уразили на Харківщині пункт управління комплексом РЕБ Р330М1П "Диабазол".

Відповідне відео опубліковано на каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також знищено 22 одиниці автотехніки окупантів, бронеавтомобіль, гаубицю Д-30 і ворожий склад ПММ.

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Автор: 

прикордонники (1105) дрони (4838) Харківська область (1026) війна в Україні (4526)


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назва як пігулка для діабетиків
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23.05.2025 18:05 Відповісти
РЕБи "Валакордін", "Пурген" та "Трамадол" ще працюють. 😁
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23.05.2025 18:33 Відповісти
 
 