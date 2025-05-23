Пограничники уничтожили пункт управления вражеской РЭБ "Диабазол" на Харьковщине. ВИДЕО
Пограничники подразделения БпЛА "Феникс" поразили на Харьковщине пункт управления комплексом РЭБ Р330М1П "Диабазол".
Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Также уничтожено 22 единицы автотехники оккупантов, бронеавтомобиль, гаубицу Д-30 и вражеский склад ГСМ.
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MrStepanovM
показать весь комментарий23.05.2025 18:05 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Герхард
показать весь комментарий23.05.2025 18:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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