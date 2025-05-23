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Пограничники уничтожили пункт управления вражеской РЭБ "Диабазол" на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники подразделения БпЛА "Феникс" поразили на Харьковщине пункт управления комплексом РЭБ Р330М1П "Диабазол".

Соответствующее видео опубликовано на канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Также уничтожено 22 единицы автотехники оккупантов, бронеавтомобиль, гаубицу Д-30 и вражеский склад ГСМ.

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пограничники (1579) дроны (4049) Харьковская область (1018) война в Украине (4489)


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назва як пігулка для діабетиків
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23.05.2025 18:05 Ответить
РЕБи "Валакордін", "Пурген" та "Трамадол" ще працюють. 😁
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23.05.2025 18:33 Ответить
 
 