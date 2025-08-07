РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13349 посетителей онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
5 922 14

Россиянин возмущен атакой украинского БПЛА по воинской части в Краснодарском крае: "Них#я себе! #бать! Горит нах#й! Г#ндоны сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель Славянска-на-Кубани снимает и комментирует пожар в местной воинской части после прилета украинского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам россиянина, он удивлен и возмущен действиями украинских воинов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Дроны атаковали Волгоградскую область: россияне заявили об ударе по железной дороге. ВИДЕО

Автор: 

пожар (6015) дроны (4407)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Ну і чомусь він правду каже. "Гарят гандони")))
показать весь комментарий
07.08.2025 10:06 Ответить
+7
опудало дурне, "гандони" це ви - лапотні мавпи, лізете всюди де вас ніхто не чекає.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:26 Ответить
+5
Як добре він говорить російською мовою! цікаво, за скільки років він зміг її вивчити?...
показать весь комментарий
07.08.2025 10:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Хааах-лиии!"(с)
показать весь комментарий
07.08.2025 10:05 Ответить
Ну і чомусь він правду каже. "Гарят гандони")))
показать весь комментарий
07.08.2025 10:06 Ответить
Що у того кацапа в голові?Мабуть ось це.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:18 Ответить
Як добре він говорить російською мовою! цікаво, за скільки років він зміг її вивчити?...
показать весь комментарий
07.08.2025 10:17 Ответить
Ну знання мови-так собі.Я зміг розібрати речення-"В районє воінской часті" і "гандони".І все це густо розбавлене матюками.Інтелектуал,****.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:25 Ответить
я також вчора в Дніпрі записала на відео атаку купи дронів вночі, то в мене також більше матів було ніж людських слів. Нічого не поробиш, як кацапи підари, то вони підари.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:28 Ответить
крАсивае!)))))
показать весь комментарий
07.08.2025 10:25 Ответить
опудало дурне, "гандони" це ви - лапотні мавпи, лізете всюди де вас ніхто не чекає.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:26 Ответить
Гандонів там удосталь, а от засобів контрацепції на болотах явно не вистачає.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:30 Ответить
там не засоби контрацепції потрібні а тотальна стерилізація усіх особєй. Без виключень.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:39 Ответить
Цікаво - а німці, з початком бомбардувань Німеччини, як відповіді на бомбування літаками люфтваффе, Великобританії, теж так матюкалися?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:30 Ответить
https://t.me/voynareal/119765 «Мы куда не приедем, везде обстрел», - коментарі русні на сьогоднішні прильоти в Криму
показать весь комментарий
07.08.2025 10:30 Ответить
З цього короткого відео я зрозумів,що у кацапа пропало лібідо і він їздить по світу в пошуках лікування,але скрізь його обстрілюють.Якесь замкнуте коло.Може потрібно було їхати не в Крим,а в рідну гіпотетичну Сизрань?Чи повісити у себе дома на стіні великий кольоровий портрет Х@йла,сісти перед ним і чекати поки статевий повернеться?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:57 Ответить
А город подумал ученья идут...
показать весь комментарий
07.08.2025 10:55 Ответить
 
 