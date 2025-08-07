Россиянин возмущен атакой украинского БПЛА по воинской части в Краснодарском крае: "Них#я себе! #бать! Горит нах#й! Г#ндоны сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой житель Славянска-на-Кубани снимает и комментирует пожар в местной воинской части после прилета украинского беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам россиянина, он удивлен и возмущен действиями украинских воинов.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Дроны атаковали Волгоградскую область: россияне заявили об ударе по железной дороге. ВИДЕО