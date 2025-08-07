Росіянин обурений атакою українського БПЛА по військовій частині на Краснодарщині: "Них#я себе! #бать! Горит нах#й! Г#ндоны, сука!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець Слов'янська-на-Кубані фільмує та коментує пожежу в тамтешній військовій частині після прильоту українського безпілотника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи зі слів росіянина, він здивований та обурений діями українських воїнів.
Увага! Ненормативна лексика!
