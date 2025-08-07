УКР
Росіянин обурений атакою українського БПЛА по військовій частині на Краснодарщині: "Них#я себе! #бать! Горит нах#й! Г#ндоны, сука!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому мешканець Слов'янська-на-Кубані фільмує та коментує пожежу в тамтешній військовій частині після прильоту українського безпілотника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи зі слів росіянина, він здивований та обурений діями українських воїнів.

Увага! Ненормативна лексика!

Ну і чомусь він правду каже. "Гарят гандони")))
показати весь коментар
07.08.2025 10:06 Відповісти
опудало дурне, "гандони" це ви - лапотні мавпи, лізете всюди де вас ніхто не чекає.
показати весь коментар
07.08.2025 10:26 Відповісти
Як добре він говорить російською мовою! цікаво, за скільки років він зміг її вивчити?...
показати весь коментар
07.08.2025 10:17 Відповісти
"Хааах-лиии!"(с)
показати весь коментар
07.08.2025 10:05 Відповісти
Ну і чомусь він правду каже. "Гарят гандони")))
показати весь коментар
07.08.2025 10:06 Відповісти
Що у того кацапа в голові?Мабуть ось це.
показати весь коментар
07.08.2025 10:18 Відповісти
Як добре він говорить російською мовою! цікаво, за скільки років він зміг її вивчити?...
показати весь коментар
07.08.2025 10:17 Відповісти
Ну знання мови-так собі.Я зміг розібрати речення-"В районє воінской часті" і "гандони".І все це густо розбавлене матюками.Інтелектуал,****.
показати весь коментар
07.08.2025 10:25 Відповісти
я також вчора в Дніпрі записала на відео атаку купи дронів вночі, то в мене також більше матів було ніж людських слів. Нічого не поробиш, як кацапи підари, то вони підари.
показати весь коментар
07.08.2025 10:28 Відповісти
крАсивае!)))))
показати весь коментар
07.08.2025 10:25 Відповісти
опудало дурне, "гандони" це ви - лапотні мавпи, лізете всюди де вас ніхто не чекає.
показати весь коментар
07.08.2025 10:26 Відповісти
Гандонів там удосталь, а от засобів контрацепції на болотах явно не вистачає.
показати весь коментар
07.08.2025 10:30 Відповісти
там не засоби контрацепції потрібні а тотальна стерилізація усіх особєй. Без виключень.
показати весь коментар
07.08.2025 10:39 Відповісти
Цікаво - а німці, з початком бомбардувань Німеччини, як відповіді на бомбування літаками люфтваффе, Великобританії, теж так матюкалися?
показати весь коментар
07.08.2025 10:30 Відповісти
https://t.me/voynareal/119765 «Мы куда не приедем, везде обстрел», - коментарі русні на сьогоднішні прильоти в Криму
показати весь коментар
07.08.2025 10:30 Відповісти
З цього короткого відео я зрозумів,що у кацапа пропало лібідо і він їздить по світу в пошуках лікування,але скрізь його обстрілюють.Якесь замкнуте коло.Може потрібно було їхати не в Крим,а в рідну гіпотетичну Сизрань?Чи повісити у себе дома на стіні великий кольоровий портрет Х@йла,сісти перед ним і чекати поки статевий повернеться?
показати весь коментар
07.08.2025 10:57 Відповісти
статевий потяг
показати весь коментар
07.08.2025 13:01 Відповісти
А город подумал ученья идут...
показати весь коментар
07.08.2025 10:55 Відповісти
А что он должен был спасибо сказать? конечно когда прилетает - все матеряться и проклинают врага....... Это естественная реакция человеческой психики.....
показати весь коментар
07.08.2025 13:02 Відповісти
 
 