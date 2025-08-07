РУС
Медики вывозят раненого из помещения черкасского McDonald’s. ВИДЕО

Медики эвакуировали раненого мужчину из помещения ресторана McDonald's в Черкассах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снята работа медиков, опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы КОРД готовятся штурмовать McDonald's в Черкассах. ВИДЕО

ранение (3412) стрельба (3290) Черкассы (864) Черкасская область (106) Черкасский район (51)


+7
Всі претезії до кремлівського виб@ядка , а не до поліціі нашоі краіни!
07.08.2025 12:56 Ответить
+5
Показують кацапам , як іхній завербований виродок намагається
знищити украінців !
07.08.2025 12:52 Ответить
+5
кацапе, загубись в болотяних іпенях.
07.08.2025 12:55 Ответить
навіщо усі ведуть відеозьомку щоб що ?
07.08.2025 12:47 Ответить
Доказать что МИЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ БЕЗСИЛЬНА!!!
07.08.2025 12:51 Ответить
07.08.2025 12:55 Ответить
Тому що можуть і є чим. А ви проти?
07.08.2025 12:52 Ответить
Жаль что так но это просто уже полная БЕДНОСТЬ!ВОЙНА!И КУЧА ОРУЖИЯ!
07.08.2025 12:50 Ответить
07.08.2025 12:56 Ответить
07.08.2025 12:52 Ответить
Це наче сам стрілець.
07.08.2025 12:56 Ответить
 
 