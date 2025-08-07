УКР
Медики вивозять пораненого із приміщення черкаського McDonald’s. ВIДЕО

Медики евакуювали пораненого чоловіка із приміщення ресторану McDonald’s в Черкасах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована робота медиків опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці КОРД готуються штурмувати McDonald’s у Черкасах. ВIДЕО

поранення (2831) стрілянина (1817) Черкаси (578) Черкаська область (109) Черкаський район (52)


навіщо усі ведуть відеозьомку щоб що ?
07.08.2025 12:47 Відповісти
Доказать что МИЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ БЕЗСИЛЬНА!!!
07.08.2025 12:51 Відповісти
кацапе, загубись в болотяних іпенях.
07.08.2025 12:55 Відповісти
Тому що можуть і є чим. А ви проти?
07.08.2025 12:52 Відповісти
Жаль что так но это просто уже полная БЕДНОСТЬ!ВОЙНА!И КУЧА ОРУЖИЯ!
07.08.2025 12:50 Відповісти
Всі претезії до кремлівського виб@ядка , а не до поліціі нашоі краіни!
07.08.2025 12:56 Відповісти
Показують кацапам , як іхній завербований виродок намагається
знищити украінців !
07.08.2025 12:52 Відповісти
Це наче сам стрілець.
07.08.2025 12:56 Відповісти
 
 