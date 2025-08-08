Ночной удар РФ по Буче: повреждены дома и детский сад. ВИДЕО
В результате российской атаки ночью 8 августа в Буче Киевской области повреждены частные дома и детский сад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Анатолий Федорук.
По предварительной информации, повреждены 7 частных домов и детский сад. Также поврежден недостроенный бизнес-центр.
"Главное - все живы. Спасатели, коммунальные службы, полиция - на месте. Людям помогают сразу. Россия снова показала, что она - чистое зло. Терроризирует гражданских людей, потому что другого не умеет", - отметил городской голова.
