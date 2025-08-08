РУС
Силы обороны уничтожили 10 вражеских позиций на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Бойцы РУБпАК "СТРИКС" Харьковского отряда ночью отработали по оккупантам: воины уничтожили 10 вражеских позиций на Южно-Слобожанском направлении.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

армия РФ (20243) Госпогранслужба (6734) уничтожение (7624)


