Силы обороны уничтожили 10 вражеских позиций на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Бойцы РУБпАК "СТРИКС" Харьковского отряда ночью отработали по оккупантам: воины уничтожили 10 вражеских позиций на Южно-Слобожанском направлении.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
