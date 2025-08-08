УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9008 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
211 0

Сили оборони знищили 10 ворожих позицій на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Бійці РУБпАК "СТРІКС" Харківського загону вночі відпрацювали по окупантах: воїни знищили 10 ворожих позицій на Південно-Слобожанському напрямку.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

армія рф (18395) Держприкордонслужба ДПСУ (6307) знищення (7936)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 