Украинский танк 5 ОВМБр прямым попаданием уничтожил российских мотоциклистов. ВИДЕО

Танковый экипаж "Херсон" 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады прямым попаданием уничтожил вражескую пехоту на мотоциклах, двигавшихся на большой скорости.

Об этом уникальном эпизоде рассказали на странице подразделения, передает Цензор.НЕТ.

армия РФ (20256) танк (2294) уничтожение (7635)


Потужні пекельні санкції.
Гордість Нації 💪
показать весь комментарий
09.08.2025 15:15 Ответить
"мішки"рулять.
Слава тим хто керує "мішками".
показать весь комментарий
09.08.2025 15:36 Ответить
цирк на дроті:

Ехали медведи
На велосипеди....

.
показать весь комментарий
09.08.2025 15:50 Ответить
Снаряда трохи жаль: дорогувастий... Калібр 125 мм, плюс укупорка,картуз... Зате п'ять ****** ведуть бесіду з Дияволом!
показать весь комментарий
09.08.2025 16:10 Ответить
Приємний звук на відео як донник відлітає!
показать весь комментарий
09.08.2025 16:13 Ответить
Панфиловцами будут мотоциклетными в орочьей истории..
показать весь комментарий
09.08.2025 16:16 Ответить
"Фугасе!" - подумали байкеры....
показать весь комментарий
09.08.2025 16:10 Ответить
"Ото ж !" ,подумали українські танкісти!
показать весь комментарий
09.08.2025 16:15 Ответить
 
 