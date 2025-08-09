1 919 8
Украинский танк 5 ОВМБр прямым попаданием уничтожил российских мотоциклистов. ВИДЕО
Танковый экипаж "Херсон" 1-го танкового батальона 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады прямым попаданием уничтожил вражескую пехоту на мотоциклах, двигавшихся на большой скорости.
Об этом уникальном эпизоде рассказали на странице подразделения, передает Цензор.НЕТ.
Гордість Нації 💪
Слава тим хто керує "мішками".
Ехали медведи
На велосипеди....
.