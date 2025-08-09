2 058 8
Український танк 5 ОВМБр прямим влучанням знищив російських мотоциклістів. ВIДЕО
Танковий екіпаж "Херсон" 1-го танкового батальйону 5-ої окремої важкої механізованої бригади прямим влучанням знищив ворожу піхоту на мотоциклах, що рухалися на великій швидкості.
Про цей унікальний епізод розповіли на сторінці підрозділу, передає Цензор.НЕТ.
Гордість Нації 💪
Слава тим хто керує "мішками".
Ехали медведи
На велосипеди....
