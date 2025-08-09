УКР
Український танк 5 ОВМБр прямим влучанням знищив російських мотоциклістів. ВIДЕО

Танковий екіпаж "Херсон" 1-го танкового батальйону 5-ої окремої важкої механізованої бригади прямим влучанням знищив ворожу піхоту на мотоциклах, що рухалися на великій швидкості.

Про цей унікальний епізод розповіли на сторінці підрозділу, передає Цензор.НЕТ.

Потужні пекельні санкції.
Гордість Нації 💪
09.08.2025 15:15 Відповісти
"мішки"рулять.
Слава тим хто керує "мішками".
09.08.2025 15:36 Відповісти
цирк на дроті:

Ехали медведи
На велосипеди....

.
09.08.2025 15:50 Відповісти
Снаряда трохи жаль: дорогувастий... Калібр 125 мм, плюс укупорка,картуз... Зате п'ять ****** ведуть бесіду з Дияволом!
09.08.2025 16:10 Відповісти
Приємний звук на відео як донник відлітає!
09.08.2025 16:13 Відповісти
Панфиловцами будут мотоциклетными в орочьей истории..
09.08.2025 16:16 Відповісти
"Фугасе!" - подумали байкеры....
09.08.2025 16:10 Відповісти
"Ото ж !" ,подумали українські танкісти!
09.08.2025 16:15 Відповісти
 
 