Дрон атакует подбитый БМП, рядом с которым лежит, задрав ноги, с оторванной рукой, ликвидированный оккупант. ВИДЕО

Подразделение беспилотных авиакомплексов Apachі 90-го батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ уничтожило российскую "БМП-сарай".

Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.

Также наши пилоты поразили российскую пехоту в тайниках, склады боеприпасов захватчиков и кучу российской техники.

Также смотрите: Вражеский БМ-21 "Град" уничтожен на Покровском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20256) уничтожение (7635) 81 отдельная аэромобильная бригада (71)


такі дебільні заголовки і "новини" уже всіх дратують
10.08.2025 09:47 Ответить
Узбагойся,не всіх дратують..
10.08.2025 11:39 Ответить
Супер!
Українці з більшою насолодою подивились би на ще тимчасово живого кацапа з відірваною ратицею!
Слава Україні!
10.08.2025 12:05 Ответить
 
 