Дрон атакует подбитый БМП, рядом с которым лежит, задрав ноги, с оторванной рукой, ликвидированный оккупант. ВИДЕО
Подразделение беспилотных авиакомплексов Apachі 90-го батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ уничтожило российскую "БМП-сарай".
Видео боевой работы было обнародовано на канале подразделения, сообщает Цензор.НЕТ.
Также наши пилоты поразили российскую пехоту в тайниках, склады боеприпасов захватчиков и кучу российской техники.
Українці з більшою насолодою подивились би на ще тимчасово живого кацапа з відірваною ратицею!
Слава Україні!