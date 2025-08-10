УКР
Дрон атакує підбиту БМП, поряд із якою лежить, задерши ноги і з відірваною рукою, ліквідований окупант. ВIДЕО

Підрозділ безпілотних авіакомплексів Apachі 90-го батальйону 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ уразив російську "БМП-сарай".

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також наші пілоти уразили російську піхоту у схованках, склади боєприпасів загарбників та купу російської техніки.

Також дивіться: Ворожий БМ-21 "Град" знищено на Покровському напрямку. ВIДЕО

армія рф (18408) знищення (7947) 81 окрема аеромобільна бригада (72)


