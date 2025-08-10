1 812 1
Дрон атакує підбиту БМП, поряд із якою лежить, задерши ноги і з відірваною рукою, ліквідований окупант. ВIДЕО
Підрозділ безпілотних авіакомплексів Apachі 90-го батальйону 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ уразив російську "БМП-сарай".
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також наші пілоти уразили російську піхоту у схованках, склади боєприпасів загарбників та купу російської техніки.
