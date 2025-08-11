Россия затягивает войну и заслуживает более сильного давления со стороны мира, - Зеленский. ВИДЕО

Еще одна неделя завершилась без всякой попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства. Только за одни минувшие сутки на фронте было 137 боевых столкновений, и именно так каждый день.

По его словам, российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь. В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов.

"И это результат только одной нашей бригады.

Украинские воины активно действуют, защищают позиции, и на каждом направлении боевых действий, даже на наиболее сложных, есть необходимые результаты для Украины. Мы сохраняем наши позиции, мы делаем все, чтобы уничтожить или оттеснить оккупанта", - отметил глава государства.

Он также напомнил, что за прошедшую неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов.

"Ракетные удары тоже продолжаются. Защищаем жизни наших людей и укрепляем ПВО. Так выглядит ситуация в войне. И соответствующей должна быть ситуация в дипломатии.

Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция - это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил всех в мире, кто помогает нам быть сильными и кто приближает настоящий мир - мир благодаря силе: "Только такого мира с Россией возможно достичь. Работаем для этого 24/7. Спасибо нашим воинам, спасателям из ГСЧС Украины, нашим специальным службам и всем службам, которые на защите жизни!"