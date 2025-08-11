РУС
Россия затягивает войну и заслуживает более сильного давления со стороны мира, - Зеленский. ВИДЕО

Еще одна неделя завершилась без всякой попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства. Только за одни минувшие сутки на фронте было 137 боевых столкновений, и именно так каждый день.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь. В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов.

"И это результат только одной нашей бригады.

Украинские воины активно действуют, защищают позиции, и на каждом направлении боевых действий, даже на наиболее сложных, есть необходимые результаты для Украины. Мы сохраняем наши позиции, мы делаем все, чтобы уничтожить или оттеснить оккупанта", - отметил глава государства.

Он также напомнил, что за прошедшую неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб, почти 1400 ударных дронов.

"Ракетные удары тоже продолжаются. Защищаем жизни наших людей и укрепляем ПВО. Так выглядит ситуация в войне. И соответствующей должна быть ситуация в дипломатии.

Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция - это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц", - отметил Зеленский.

Читайте также: В мирном соглашении, возможно, будет признано, что РФ де-факто контролирует часть территории Украины, - Рютте

Он также поблагодарил всех в мире, кто помогает нам быть сильными и кто приближает настоящий мир - мир благодаря силе: "Только такого мира с Россией возможно достичь. Работаем для этого 24/7. Спасибо нашим воинам, спасателям из ГСЧС Украины, нашим специальным службам и всем службам, которые на защите жизни!"

Зеленский Владимир (21524) ликвидация (3940) переговоры с Россией (1255)


+7
Конечно затягуэ,против него воюют туманоголовый шашлычник,творожок,агент козырь,адвокат портнова,агент сивковича,вся это шайка успешно сдает Украину,зачем ему останавливаться.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:41 Ответить
+7
Тю, а у 2019 зі стадіону орав, що це Порошенко затягує війну а не ху@ло
показать весь комментарий
11.08.2025 13:57 Ответить
+6
Хто має тиснути? - одним пох - інші бояться непередбачуваної рашки
показать весь комментарий
11.08.2025 13:38 Ответить
Хто має тиснути? - одним пох - інші бояться непередбачуваної рашки
показать весь комментарий
11.08.2025 13:38 Ответить
Який світ? Десяток країн як максимум. рЕШТА, ЯКЩО НЕ ГІМНЯКИ ЯК РИЖИЙ, То готові підставити очко путлєру,
показать весь комментарий
11.08.2025 13:54 Ответить
Конечно затягуэ,против него воюют туманоголовый шашлычник,творожок,агент козырь,адвокат портнова,агент сивковича,вся это шайка успешно сдает Украину,зачем ему останавливаться.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:41 Ответить
затягує разом з рудим
показать весь комментарий
11.08.2025 13:44 Ответить
Про який тиск йде мова, коли про репарації з рф ніхто навіть не згадую ?
показать весь комментарий
11.08.2025 13:54 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 13:56 Ответить
Тю, а у 2019 зі стадіону орав, що це Порошенко затягує війну а не ху@ло
показать весь комментарий
11.08.2025 13:57 Ответить
(із значущим виразом обличчя):
Я вам більше скажу: зранку був ранок, ниньки - день, а потім буде вечір!
показать весь комментарий
11.08.2025 14:00 Ответить
А потім знову ранок
показать весь комментарий
11.08.2025 14:03 Ответить
Це не росія, а Україна з заходом затягують війну, якщо Україна проведе мільйонний контрнаступ та звільнить усі свої території при цьому знищивши кілька мільйонів кацапів війна при цьому закінчиться!
показать весь комментарий
11.08.2025 14:16 Ответить
це вже крок до миру чи крок до власної баллістики?
показать весь комментарий
11.08.2025 14:25 Ответить
Надпотужний тискун надувається, так може підірвати запобіжний клапан і тоді буде пук …
показать весь комментарий
11.08.2025 14:42 Ответить
 
 