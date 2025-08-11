УКР
Росія затягує війну та заслуговує на більш сильний тиск світу, - Зеленський. ВIДЕО

Ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства. Тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат. Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів.

"І це результат тільки однієї нашої бригади.

Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта", - зауважив глава держави.

Він також нагадав, що за минулий тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб, майже 1400 ударних дронів.

"Ракетні удари теж продовжуються. Захищаємо життя наших людей та зміцнюємо ППО. Так виглядає ситуація у війні. І відповідною має бути ситуація в дипломатії.

Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція - це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", - зауважив Зеленський.

Також читайте: Зеленський після доповіді Сирського: Продовжуємо витискати російські сили з нашої землі, є потрібні результати

Він також подякував всім у світі, хто допомагає нам бути сильними і хто наближає справжній мир – мир завдяки силі.

"Тільки такого миру з Росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7. Дякую нашим воїнам, рятувальникам з ДСНС України, нашим спеціальним службам та всім службам, які на захисті життя!", - резюмував президент.

Зеленський Володимир (25058) ліквідація (4332) переговори з Росією (1371)


+7
Хто має тиснути? - одним пох - інші бояться непередбачуваної рашки
показати весь коментар
11.08.2025 13:38 Відповісти
+7
Конечно затягуэ,против него воюют туманоголовый шашлычник,творожок,агент козырь,адвокат портнова,агент сивковича,вся это шайка успешно сдает Украину,зачем ему останавливаться.
показати весь коментар
11.08.2025 13:41 Відповісти
+7
Тю, а у 2019 зі стадіону орав, що це Порошенко затягує війну а не ху@ло
показати весь коментар
11.08.2025 13:57 Відповісти
Хто має тиснути? - одним пох - інші бояться непередбачуваної рашки
показати весь коментар
11.08.2025 13:38 Відповісти
Який світ? Десяток країн як максимум. рЕШТА, ЯКЩО НЕ ГІМНЯКИ ЯК РИЖИЙ, То готові підставити очко путлєру,
показати весь коментар
11.08.2025 13:54 Відповісти
Конечно затягуэ,против него воюют туманоголовый шашлычник,творожок,агент козырь,адвокат портнова,агент сивковича,вся это шайка успешно сдает Украину,зачем ему останавливаться.
показати весь коментар
11.08.2025 13:41 Відповісти
затягує разом з рудим
показати весь коментар
11.08.2025 13:44 Відповісти
Про який тиск йде мова, коли про репарації з рф ніхто навіть не згадую ?
показати весь коментар
11.08.2025 13:54 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 13:56 Відповісти
Тю, а у 2019 зі стадіону орав, що це Порошенко затягує війну а не ху@ло
показати весь коментар
11.08.2025 13:57 Відповісти
(із значущим виразом обличчя):
Я вам більше скажу: зранку був ранок, ниньки - день, а потім буде вечір!
показати весь коментар
11.08.2025 14:00 Відповісти
А потім знову ранок
показати весь коментар
11.08.2025 14:03 Відповісти
Це не росія, а Україна з заходом затягують війну, якщо Україна проведе мільйонний контрнаступ та звільнить усі свої території при цьому знищивши кілька мільйонів кацапів війна при цьому закінчиться!
показати весь коментар
11.08.2025 14:16 Відповісти
це вже крок до миру чи крок до власної баллістики?
показати весь коментар
11.08.2025 14:25 Відповісти
Надпотужний тискун надувається, так може підірвати запобіжний клапан і тоді буде пук …
показати весь коментар
11.08.2025 14:42 Відповісти
буба як завжди - всі недотискують і не доробатують, а він чемпіон!
показати весь коментар
11.08.2025 15:31 Відповісти
 
 