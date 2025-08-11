Росія затягує війну та заслуговує на більш сильний тиск світу, - Зеленський. ВIДЕО

Ще один тиждень завершився без будь-якої спроби Росії погодитись із численними вимогами світу та зупинити вбивства. Тільки за одну минулу добу на фронті було 137 бойових зіткнень, і саме так кожного дня.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат. Зокрема, лише в зоні відповідальності однієї нашої 32-ї окремої механізованої бригади на Донеччині, на Покровському напрямку, за тиждень, з 4 по 10 серпня, знищено 209 окупантів.

"І це результат тільки однієї нашої бригади.

Українські воїни активно діють, захищають позиції, і на кожному напрямку бойових дій, навіть на найбільш складних, є необхідні результати для України. Ми зберігаємо наші позиції, ми робимо все, щоб знищити або відтиснути окупанта", - зауважив глава держави.

Він також нагадав, що за минулий тиждень росіяни застосували проти України більше тисячі авіабомб, майже 1400 ударних дронів.

"Ракетні удари теж продовжуються. Захищаємо життя наших людей та зміцнюємо ППО. Так виглядає ситуація у війні. І відповідною має бути ситуація в дипломатії.

Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція - це раціональна позиція. Поступки не переконують вбивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", - зауважив Зеленський.

Він також подякував всім у світі, хто допомагає нам бути сильними і хто наближає справжній мир – мир завдяки силі.

"Тільки такого миру з Росією можливо досягти. Працюємо для цього 24/7. Дякую нашим воїнам, рятувальникам з ДСНС України, нашим спеціальним службам та всім службам, які на захисті життя!", - резюмував президент.