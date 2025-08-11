РУС
Артелисты 44 бригады поразили пушки и склады БК оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении в ходе огневого поражения воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола было поражено и уничтожено вражеское вооружение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Поражены следующие цели:

  • - пушка 2А65 Мста-Б и полевой склад БП
  • - полевой склад БП
  • - пушка Д-20
  • - повреждена Мста-Б
  • - взлетно-посадочная площадка БпЛА

Запорожская область (3402) артиллерия (662) 44 артиллерийская бригада (40)


11.08.2025 17:40 Ответить
Артилерія. Артилеристи.
11.08.2025 18:05 Ответить
 
 