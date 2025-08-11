Артелисты 44 бригады поразили пушки и склады БК оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении в ходе огневого поражения воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола было поражено и уничтожено вражеское вооружение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Поражены следующие цели:

- пушка 2А65 Мста-Б и полевой склад БП

- полевой склад БП

- пушка Д-20

- повреждена Мста-Б

- взлетно-посадочная площадка БпЛА

