Артелисты 44 бригады поразили пушки и склады БК оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении в ходе огневого поражения воинами 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола было поражено и уничтожено вражеское вооружение.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.
Поражены следующие цели:
- - пушка 2А65 Мста-Б и полевой склад БП
- - полевой склад БП
- - пушка Д-20
- - повреждена Мста-Б
- - взлетно-посадочная площадка БпЛА
