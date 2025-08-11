УКР
Артелиристи 44 бригади уразили гармати та склади БК окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку у ході вогневого ураження воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було уражено та знищено вороже озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

Уражено наступні цілі:

  • - гармата 2А65 Мста-Б та польовий склад БП
  • - польовий склад БП
  • - гармата Д-20
  • - пошкоджено Мста-Б
  • - злітно-посадковий майданчик БпЛА

Запорізька область (3942) артилерія (815) 44 артилерійська бригада (40)


