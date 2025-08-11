Артелиристи 44 бригади уразили гармати та склади БК окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку у ході вогневого ураження воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було уражено та знищено вороже озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

Уражено наступні цілі:

- гармата 2А65 Мста-Б та польовий склад БП

- польовий склад БП

- гармата Д-20

- пошкоджено Мста-Б

- злітно-посадковий майданчик БпЛА

