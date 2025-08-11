Артелиристи 44 бригади уразили гармати та склади БК окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку у ході вогневого ураження воїнами 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола було уражено та знищено вороже озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.
Уражено наступні цілі:
- - гармата 2А65 Мста-Б та польовий склад БП
- - польовий склад БП
- - гармата Д-20
- - пошкоджено Мста-Б
- - злітно-посадковий майданчик БпЛА
