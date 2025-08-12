Предприняты шаги, чтобы исправить ситуацию у Доброполья и на Покровском направлении, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о боевой обстановке на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня совещание с нашей дипломатической командой: Офис и Министерство иностранных дел. Готовим определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров. Хочу отдельно отметить наши договоренности с Нидерландами - это один из лидеров поддержки для Украины в Европе, и мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов.

Были сегодня доклады наших военных. Фронт, особенно Доброполье, Покровское направление. Сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию, я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта. Позиции на Харьковщине, на Запорожье, на Сумщине - везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский провел разговор с Эрдоганом: Турция готова организовать саммит лидеров Украины, США и РФ