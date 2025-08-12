РУС
Предприняты шаги, чтобы исправить ситуацию у Доброполья и на Покровском направлении, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о боевой обстановке на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня совещание с нашей дипломатической командой: Офис и Министерство иностранных дел. Готовим определенные шаги, чтобы дополнительно мобилизовать партнеров. Хочу отдельно отметить наши договоренности с Нидерландами - это один из лидеров поддержки для Украины в Европе, и мы готовим еще вещи, которые усилят нас. В частности это касается дронов.

Были сегодня доклады наших военных. Фронт, особенно Доброполье, Покровское направление. Сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию, я благодарен каждому подразделению, каждому нашему воину, которые сейчас уничтожают оккупанта. Позиции на Харьковщине, на Запорожье, на Сумщине - везде стараемся обеспечить Украине именно такую защиту, как нужно", - рассказал Зеленский.

В мене 0 претензій до ЗЕ. В мене питання до українського народу. Чому він вибрав суїцид?

- коли у Франції були серйозні проблеми народ підтримав Бонапарта - генія свого часу
- коли у Німеччини - Бісмарка - бюрократа і жорсткого політика, не генія, але бульдога який перегризав все і вся

.....а ми вибрала чувака що голий пригав по сцені
Менше красти і менше "відосіків"!
На кого розрахована ця брехня?
Чи був за весь час презеденства хоча б один день без відосиків? Хоча б один???
Менше красти і менше "відосіків"!
На кого розрахована ця брехня?
без масштабної мобілізації всі ці кроки топьання на місці! Армія втрачає терпіння слухати пусті заяви!
Виклчить йому камеру та мікрофон
В цій гілці його ще не посилали?
То, я перший буду.
кому вдалося раз збрехати - тому вже віроньки не ймуть
Чи був за весь час презеденства хоча б один день без відосиків? Хоча б один???
24.02.2022
Тоді йому було не до відсиків, штанці прав.
Хіба? Було ж легендарне боневтік
25-го
https://www.svoboda.org/amp/zelenskiy-i-ego-soratniki-opublikovali-video-my-v-kieve/31723602.html
Ну,вибори на носі)
Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію. Записаний відос!
А що на це каже Міндіч?
В мене 0 претензій до ЗЕ. В мене питання до українського народу. Чому він вибрав суїцид?

- коли у Франції були серйозні проблеми народ підтримав Бонапарта - генія свого часу
- коли у Німеччини - Бісмарка - бюрократа і жорсткого політика, не генія, але бульдога який перегризав все і вся

.....а ми вибрала чувака що голий пригав по сцені
Тому що дебіли!Відповідь вичерпна?
Тому що альтернативою був пєтя... Кононенко... Свинарчук... І тому подібні.
У народу не було вибору...
Вибір був,то в голові пусто було
..дехто з "олександрів" не роздуплився й досі.. невиліковні..
госпаді, якій же даун... просто класичний, хоч на ілюстрацію в вікіпедію бери.
Ти хоч зможеш в 1 абзац сформулювати в чому саме звинувачивали "Свинарчуків" ?
А ще ліпецька фабрика, брат якого вбив та з'їв...в твоїй всратій ОПі методички колись змінять?
Бойовик ти наш...
Триллер та фільм жахів, пля...
Жахлива комедія
Й@баний встид(((
Я собі уявляю ціну цього виправлення(((Вже навіть не кажу ,що на Алясці Трампону ************* ***** розкаже,крім про Рюриковичів,Мазепу,атаку по шосе на Київ((((
В Швейцарии представляешь?)
А ти що сліпий?
Так речник же сказав, що там нічого серйозного нема? Що це таке загадкове ви там виправляєте?
Пізно всрався... скільки зараз життів треба положити, щоб виправити ситуацію? Тебе вся Україна ненавидить, з твоїми відосіками. Війною треба займатися, а не піаром. Не можеш - іди за руським кораблем, дай фаховим людям зберегти Україну і життя воїнів.
Как ты хочешь сохранить Украину и сохранить жизнь воинам ?)
псячої мови не розумію...
Главное чтобы не было поздно пить Боржоми. Эти ситуации надо не допускать а не исправлять.
Але ж, який в нас, патужний лідар!
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИ!!!!!!
і гундосики
Триндець Покровську і Доброполью. Це оплата за піар зеленського "Суджа наша!!!" А ще15 серпня на носі.
А загалом це проплата за серіал "Слуга народу!
Офіс простих рішень - виникла проблема,оп і відразу він її вирішив (у відосику).А в реалі ми відступаємо.Але він живе у своїй країні мрій.
Взяв би автомат і з єрма, і татара побіг би шукати чеченців на передок, бо не лох, бо треба вибачитися перед кадаром, чи кадиром.
Геть мудака!
Для виправлення ситуації достатньо одного крока, з вікна на Банковій.
З-за дурної голови ні рукам,ні ногам покою нема,або героїзм проявляється там де командири та начальники і керівники теж допускають таке.Не буває поганих вояків,є погані командири.
Мабуть пішле 95 квартал, щоб ці розсмішили москалів до смерті
Бездарно просрав, а тепер кинув туди "Азов"! Без вивчення ситуації, як пожежну команду на тушіння вулкану. Не всіх азовців "евакуював" з Маріуполя, залишки вирішив "евакуювати" на покровський напрямок?! А ти курва "евакуйованих" тобою азовців визволив з твоєї "евакуації"?! Ні)(уя, гниють в підорських застінках! Гідрант штопаний!
Нехай тепер їде робити фотосесію під Покровськ,а не з бункера відосики записувати...
