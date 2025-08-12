РУС
401 11

Зеленский провел разговор с Эрдоганом: Турция готова организовать саммит лидеров Украины, США и РФ

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что разговор состоялся по просьбе украинской стороны.

"Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные вопросы", - сообщили в канцелярии Эрдогана.

Эрдоган отметил прогресс, достигнутый в прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, и выразил надежду, что весомые результаты по прекращению огня будут достигнуты на следующих раундах на пути к устойчивому миру.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - говорится в сообщении.

Также там подтвердили, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ничего об Украине без нас они принять не могут

Президент Зеленский в Telegram подтвердил разговор с Эрдоганом.

"У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле.

Обсудили имеющуюся дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас. Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира. Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", - отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что Украина готова к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну.

"Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.

Также говорили о мероприятиях на высшем уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции. Спасибо!" - подытожил он.

Читайте: Эрдоган в ближайшие дни не приедет в Украину, информация СМИ не соответствует действительности, - Джелял

Зеленский Владимир Турция Эрдоган Реджеп Тайип


Слово "Чумгур_башка_нимиз" повторюється у зацитованому повідомленні 4 рази.

P.S. І знову "хйло -- лідор" від Зеленського.
12.08.2025 17:33 Ответить
А цьому якби проводити побільше самітів будь-де і будь-з-ким, і їздити туди торгувати таблом без жодного результату.
12.08.2025 17:35 Ответить
Зелена гнида!
12.08.2025 17:36 Ответить
Чай пілі, в ложкі білі,
По-турєцкі говорілі!
12.08.2025 17:39 Ответить
Серед не багатьох, що "залишилися живими" Туреччина так і залишається надійним партнером України.
12.08.2025 17:40 Ответить
🤣🤣🤦‍♂️
12.08.2025 17:57 Ответить
жидівське свинособаче шоу про знищення української нації триває, жрітЄ, ржітЄ, срітЄ, худоба ******
12.08.2025 17:46 Ответить
12.08.2025 17:51 Ответить
12.08.2025 17:54 Ответить
Всі саміти, всі розмови про перемирʼя чи мир- це план путіна зни0ити Україну методом затягування в перемовини, зупинки вогню і тут же назначити вибори. У Трампа не вийшло усунути владу… у цього вийде.
12.08.2025 17:53 Ответить
Нехай Крим буде краще турецький, ніж кацапський
12.08.2025 17:56 Ответить
 
 