Зеленский провел разговор с Эрдоганом: Турция готова организовать саммит лидеров Украины, США и РФ
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что разговор состоялся по просьбе украинской стороны.
"Во время встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, региональные и глобальные вопросы", - сообщили в канцелярии Эрдогана.
Эрдоган отметил прогресс, достигнутый в прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, и выразил надежду, что весомые результаты по прекращению огня будут достигнуты на следующих раундах на пути к устойчивому миру.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне лидеров и считает, что создание рабочих групп в военной, гуманитарной и политической сферах может проложить путь к этому саммиту", - говорится в сообщении.
Также там подтвердили, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Президент Зеленский в Telegram подтвердил разговор с Эрдоганом.
"У нас всегда дружеские и содержательные разговоры, чувствуем и очень ценим такое искреннее и теплое отношение Турции и всего турецкого народа к нашим людям. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за посредническую роль Турции во время встреч с российской стороной в Стамбуле.
Обсудили имеющуюся дипломатическую ситуацию и возможности, которые она открывает сейчас. Президент Эрдоган четко заявил, что любые переговоры без Украины не принесут устойчивого мира. Одинаково понимаем все риски и угрозы. Имитированный, а не честный мир точно не удержится долго и будет побуждать Россию к еще большему захвату территорий", - отметил глава государства.
Зеленский также заявил, что Украина готова к любым форматам встречи ради того, чтобы прекратить убийства и закончить войну.
"Президент Эрдоган подтвердил готовность своей страны организовать саммит лидеров Украины, США, России и Турции.
Также говорили о мероприятиях на высшем уровне, которые Украина готовит во время Генассамблеи ООН. Совместно работаем над участием Турции. Спасибо!" - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. І знову "хйло -- лідор" від Зеленського.
По-турєцкі говорілі!