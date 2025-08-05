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Новости Встреча Зеленского с Эрдоганом
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Эрдоган в ближайшие дни не приедет в Украину, информация СМИ не соответствует действительности, - Джелял

Ердоган

Посол Украины в Турции Нариман Джелял опроверг информацию о якобы запланированном в ближайшие дни визите Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал Суспільному.

Джелял говорит, что по заданию президента украинская сторона работает над организацией такого визита, но пока нет никакого подтверждения поездки.

Ранее о визите сообщило турецкое издание Turkiye Gazetesi. По его данным, Эрдоган "в ближайшие дни" должен был прибыть в Киев по приглашению Зеленского.

Также читайте: Турция поддерживает Украину и открыта к диалогу, - посол Джелял

Напомним, ранее Джелял заявлял, что Украина активно работает над организацией визита Эрдогана.

Автор: 

Турция (3524) Эрдоган Реджеп Тайип (935) Джелял Нариман (56)


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почалося!
якийсь цвєтік сєміцвєтік. любить не любить. приїде не приїде.
джелял, похмелись ракією, терміново.
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05.08.2025 11:41 Ответить
Не факт, що допоможе..

Якась фігня довбана твориться..
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05.08.2025 11:48 Ответить
Ше ці ЗМІ - їм головне сенсація - висосана з пальця
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05.08.2025 11:42 Ответить
Ердоган найближчими днями не приїде до України
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05.08.2025 12:08 Ответить
было бы странно, чтобы он приехал
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05.08.2025 12:39 Ответить
 
 