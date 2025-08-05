Эрдоган в ближайшие дни не приедет в Украину, информация СМИ не соответствует действительности, - Джелял

Посол Украины в Турции Нариман Джелял опроверг информацию о якобы запланированном в ближайшие дни визите Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал Суспільному.

Джелял говорит, что по заданию президента украинская сторона работает над организацией такого визита, но пока нет никакого подтверждения поездки.

Ранее о визите сообщило турецкое издание Turkiye Gazetesi. По его данным, Эрдоган "в ближайшие дни" должен был прибыть в Киев по приглашению Зеленского.

Также читайте: Турция поддерживает Украину и открыта к диалогу, - посол Джелял

Напомним, ранее Джелял заявлял, что Украина активно работает над организацией визита Эрдогана.