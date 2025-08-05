Эрдоган в ближайшие дни не приедет в Украину, информация СМИ не соответствует действительности, - Джелял
Посол Украины в Турции Нариман Джелял опроверг информацию о якобы запланированном в ближайшие дни визите Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал Суспільному.
Джелял говорит, что по заданию президента украинская сторона работает над организацией такого визита, но пока нет никакого подтверждения поездки.
Ранее о визите сообщило турецкое издание Turkiye Gazetesi. По его данным, Эрдоган "в ближайшие дни" должен был прибыть в Киев по приглашению Зеленского.
Напомним, ранее Джелял заявлял, что Украина активно работает над организацией визита Эрдогана.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якийсь цвєтік сєміцвєтік. любить не любить. приїде не приїде.
джелял, похмелись ракією, терміново.
Якась фігня довбана твориться..