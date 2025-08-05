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Новини Зустріч Зеленського з Ердоганом
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Ердоган найближчими днями не приїде до України, інформація ЗМІ не відповідає дійсності, - Джелял

Ердоган

Посол України в Туреччині Наріман Джелял заперечив інформацію про нібито запланований найближчими днями візит Реджепа Таїпа Ердогана до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав Суспільному.

Джелял каже, що за завданням президента українська сторона працює над організацією такого візиту, але наразі немає жодного підтвердження поїздки.

Раніше про візит повідомило турецьке видання Turkiye Gazetesi. За його даними, Ердоган "найближчими днями" мав прибути до Києва на запрошення Зеленського.

Також читайте: Туреччина підтримує Україну та відкрита до діалогу, - посол Джелял

Нагадаємо, раніше Джелял заявляв, що Україна активно працює над організацією візиту Ердогана.

Автор: 

Туреччина (3656) Ердоган Реджеп Таїп (969) Джелял Наріман (57)


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якийсь цвєтік сєміцвєтік. любить не любить. приїде не приїде.
джелял, похмелись ракією, терміново.
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05.08.2025 11:41 Відповісти
Не факт, що допоможе..

Якась фігня довбана твориться..
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05.08.2025 11:48 Відповісти
Ше ці ЗМІ - їм головне сенсація - висосана з пальця
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05.08.2025 11:42 Відповісти
Ердоган найближчими днями не приїде до України
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05.08.2025 12:08 Відповісти
было бы странно, чтобы он приехал
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05.08.2025 12:39 Відповісти
 
 