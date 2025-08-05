Ердоган найближчими днями не приїде до України, інформація ЗМІ не відповідає дійсності, - Джелял
Посол України в Туреччині Наріман Джелял заперечив інформацію про нібито запланований найближчими днями візит Реджепа Таїпа Ердогана до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав Суспільному.
Джелял каже, що за завданням президента українська сторона працює над організацією такого візиту, але наразі немає жодного підтвердження поїздки.
Раніше про візит повідомило турецьке видання Turkiye Gazetesi. За його даними, Ердоган "найближчими днями" мав прибути до Києва на запрошення Зеленського.
Нагадаємо, раніше Джелял заявляв, що Україна активно працює над організацією візиту Ердогана.
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якийсь цвєтік сєміцвєтік. любить не любить. приїде не приїде.
джелял, похмелись ракією, терміново.
Якась фігня довбана твориться..