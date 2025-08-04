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Новини Підтримка України
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Туреччина підтримує Україну та відкрита до діалогу, - посол Джелял

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял

Туреччина продовжує підтримувати Україну на тлі війни та демонструє готовність до діалогу.

Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час одного з візитів президента Володимира Зеленського він уперше особисто поспілкувався з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дипломат відзначив позитивне враження від цієї зустрічі.

Як зазначається, з боку турецької влади відчувається підтримка та глибоке розуміння ситуації, в якій опинилася держава.

Він також зазначив, що в Туреччині громадська думка щодо війни в Україні неоднорідна, однак проукраїнська позиція відчутна - особливо серед журналістів і представників влади.

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Автор: 

Туреччина (3652) Джелял Наріман (54)


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Турція підтримує рф, закуповуючи енергоносіі- на 3місці, після Китаю
та Індіі.
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04.08.2025 13:55 Відповісти
 
 