Туреччина підтримує Україну та відкрита до діалогу, - посол Джелял

Туреччина продовжує підтримувати Україну на тлі війни та демонструє готовність до діалогу.

Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час одного з візитів президента Володимира Зеленського він уперше особисто поспілкувався з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дипломат відзначив позитивне враження від цієї зустрічі.

Як зазначається, з боку турецької влади відчувається підтримка та глибоке розуміння ситуації, в якій опинилася держава.

Він також зазначив, що в Туреччині громадська думка щодо війни в Україні неоднорідна, однак проукраїнська позиція відчутна - особливо серед журналістів і представників влади.

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