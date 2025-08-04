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Туреччина підтримує Україну та відкрита до діалогу, - посол Джелял
Туреччина продовжує підтримувати Україну на тлі війни та демонструє готовність до діалогу.
Про це заявив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, під час одного з візитів президента Володимира Зеленського він уперше особисто поспілкувався з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Дипломат відзначив позитивне враження від цієї зустрічі.
Як зазначається, з боку турецької влади відчувається підтримка та глибоке розуміння ситуації, в якій опинилася держава.
Він також зазначив, що в Туреччині громадська думка щодо війни в Україні неоднорідна, однак проукраїнська позиція відчутна - особливо серед журналістів і представників влади.
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