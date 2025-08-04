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Новости Поддержка Украине
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Турция поддерживает Украину и открыта к диалогу, - посол Джелял

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял

Турция продолжает поддерживать Украину на фоне войны и демонстрирует готовность к диалогу.

Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время одного из визитов президента Владимира Зеленского он впервые лично пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дипломат отметил положительное впечатление от этой встречи.

Как отмечается, со стороны турецких властей чувствуется поддержка и глубокое понимание ситуации, в которой оказалось государство.

Он также отметил, что в Турции общественное мнение относительно войны в Украине неоднородно, однако проукраинская позиция ощутима - особенно среди журналистов и представителей власти.

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Автор: 

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Турція підтримує рф, закуповуючи енергоносіі- на 3місці, після Китаю
та Індіі.
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04.08.2025 13:55 Ответить
 
 