Зеленський провів розмову з Ердоганом: Туреччина готова організувати саміт лідерів України, США та РФ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомила канцелярія турецького лідера, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що розмова відбулася на прохання української сторони.

"Під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, регіональні та глобальні питання", - повідомили в канцелярії Ердогана.

Ердоган відзначив прогрес, досягнутий у прямих переговорах між Україною та Росією у Стамбулі, та висловив сподівання, що вагомі результати щодо припинення вогню будуть досягнуті на наступних раундах на шляху до стійкого миру.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні лідерів і вважає, що створення робочих груп у військовій, гуманітарній та політичній сферах може прокласти шлях до цього саміту", - йдеться в повідомленні.

Також там підтвердили, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Президент Зеленський у Telegram підтвердив розмову з Ердоганом.

"У нас завжди дружні та змістовні розмови, відчуваємо й дуже цінуємо таке щире й тепле ставлення Туреччини та всього турецького народу до наших людей. Подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі.

Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій", - зазначив глава держави.

Зеленський також заявив, що Україна готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну.

"Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини. Дякую!" - підсумував він.

