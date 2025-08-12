Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію біля Добропілля та на Покровському напрямку, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про бойову обстановку на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс і Міністерство закордонних справ. Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів.

Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", - розповів Зеленський.

