Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію біля Добропілля та на Покровському напрямку, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про бойову обстановку на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні нараду з нашою дипломатичною командою: Офіс і Міністерство закордонних справ. Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів.

Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", - розповів Зеленський.

В мене 0 претензій до ЗЕ. В мене питання до українського народу. Чому він вибрав суїцид?

- коли у Франції були серйозні проблеми народ підтримав Бонапарта - генія свого часу
- коли у Німеччини - Бісмарка - бюрократа і жорсткого політика, не генія, але бульдога який перегризав все і вся

.....а ми вибрала чувака що голий пригав по сцені
12.08.2025 20:01 Відповісти
Менше красти і менше "відосіків"!
На кого розрахована ця брехня?
12.08.2025 19:58 Відповісти
Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію. Записаний відос!
12.08.2025 20:01 Відповісти
Менше красти і менше "відосіків"!
На кого розрахована ця брехня?
12.08.2025 19:58 Відповісти
без масштабної мобілізації всі ці кроки топьання на місці! Армія втрачає терпіння слухати пусті заяви!
12.08.2025 20:38 Відповісти
Виклчить йому камеру та мікрофон
12.08.2025 19:59 Відповісти
В цій гілці його ще не посилали?
То, я перший буду.
12.08.2025 20:00 Відповісти
кому вдалося раз збрехати - тому вже віроньки не ймуть
12.08.2025 20:00 Відповісти
Чи був за весь час презеденства хоча б один день без відосиків? Хоча б один???
12.08.2025 20:01 Відповісти
24.02.2022
Тоді йому було не до відсиків, штанці прав.
12.08.2025 20:04 Відповісти
Хіба? Було ж легендарне боневтік
12.08.2025 20:06 Відповісти
25-го
12.08.2025 20:08 Відповісти
https://www.svoboda.org/amp/zelenskiy-i-ego-soratniki-opublikovali-video-my-v-kieve/31723602.html
12.08.2025 20:11 Відповісти
Ну,вибори на носі)
12.08.2025 20:04 Відповісти
Зроблені кроки, щоб виправити ситуацію. Записаний відос!
12.08.2025 20:01 Відповісти
А що на це каже Міндіч?
12.08.2025 20:01 Відповісти
В мене 0 претензій до ЗЕ. В мене питання до українського народу. Чому він вибрав суїцид?

- коли у Франції були серйозні проблеми народ підтримав Бонапарта - генія свого часу
- коли у Німеччини - Бісмарка - бюрократа і жорсткого політика, не генія, але бульдога який перегризав все і вся

.....а ми вибрала чувака що голий пригав по сцені
12.08.2025 20:01 Відповісти
Тому що дебіли!Відповідь вичерпна?
12.08.2025 20:03 Відповісти
Тому що альтернативою був пєтя... Кононенко... Свинарчук... І тому подібні.
У народу не було вибору...
12.08.2025 20:08 Відповісти
Вибір був,то в голові пусто було
12.08.2025 20:12 Відповісти
12.08.2025 20:17 Відповісти
..дехто з "олександрів" не роздуплився й досі.. невиліковні..
12.08.2025 21:14 Відповісти
Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про бойову обстановку

Бойовик ти наш...
Триллер та фільм жахів, пля...
12.08.2025 20:02 Відповісти
Жахлива комедія
12.08.2025 20:05 Відповісти
Й@баний встид(((
12.08.2025 20:03 Відповісти
Я собі уявляю ціну цього виправлення(((Вже навіть не кажу ,що на Алясці Трампону ************* ***** розкаже,крім про Рюриковичів,Мазепу,атаку по шосе на Київ((((
12.08.2025 20:07 Відповісти
В Швейцарии представляешь?)
12.08.2025 20:11 Відповісти
А ти що сліпий?
12.08.2025 20:27 Відповісти
Так речник же сказав, що там нічого серйозного нема? Що це таке загадкове ви там виправляєте?
12.08.2025 20:08 Відповісти
Пізно всрався... скільки зараз життів треба положити, щоб виправити ситуацію? Тебе вся Україна ненавидить, з твоїми відосіками. Війною треба займатися, а не піаром. Не можеш - іди за руським кораблем, дай фаховим людям зберегти Україну і життя воїнів.
12.08.2025 20:10 Відповісти
Как ты хочешь сохранить Украину и сохранить жизнь воинам ?)
12.08.2025 20:17 Відповісти
псячої мови не розумію...
12.08.2025 20:31 Відповісти
Главное чтобы не было поздно пить Боржоми. Эти ситуации надо не допускать а не исправлять.
12.08.2025 20:25 Відповісти
Але ж, який в нас, патужний лідар!
12.08.2025 20:25 Відповісти
Я. НЕНАВИДЖУ. ВІДОСИКИИИИ!!!!!!
12.08.2025 20:27 Відповісти
і гундосики
12.08.2025 21:16 Відповісти
Триндець Покровську і Доброполью. Це оплата за піар зеленського "Суджа наша!!!" А ще15 серпня на носі.
12.08.2025 20:36 Відповісти
А загалом це проплата за серіал "Слуга народу!
12.08.2025 20:38 Відповісти
Офіс простих рішень - виникла проблема,оп і відразу він її вирішив (у відосику).А в реалі ми відступаємо.Але він живе у своїй країні мрій.
12.08.2025 20:37 Відповісти
Взяв би автомат і з єрма, і татара побіг би шукати чеченців на передок, бо не лох, бо треба вибачитися перед кадаром, чи кадиром.
12.08.2025 20:49 Відповісти
Геть мудака!
12.08.2025 20:52 Відповісти
Для виправлення ситуації достатньо одного крока, з вікна на Банковій.
12.08.2025 20:56 Відповісти
З-за дурної голови ні рукам,ні ногам покою нема,або героїзм проявляється там де командири та начальники і керівники теж допускають таке.Не буває поганих вояків,є погані командири.
12.08.2025 21:00 Відповісти
Мабуть пішле 95 квартал, щоб ці розсмішили москалів до смерті
12.08.2025 21:03 Відповісти
Бездарно просрав, а тепер кинув туди "Азов"! Без вивчення ситуації, як пожежну команду на тушіння вулкану. Не всіх азовців "евакуював" з Маріуполя, залишки вирішив "евакуювати" на покровський напрямок?! А ти курва "евакуйованих" тобою азовців визволив з твоєї "евакуації"?! Ні)(уя, гниють в підорських застінках! Гідрант штопаний!
12.08.2025 21:13 Відповісти
 
 